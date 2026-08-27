LG 신데렐라 계보 잇는다! '4G 3홈런' 좌타군단 LG에 나타난 잠실+우타 거포의 부활 [SC피플]

26일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. 3회말 송찬의가 안타를 치고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.26/

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[스포츠조선 김영록 기자] 좌타군단이라던 LG의 홈런 레이스를 우타자들이 주도하고 있다. 리그 MVP 경쟁중인 오스틴(35개)을 필두로 문정빈(15개) 송찬의(13개) 박동원(12개)까지 팀내 홈런 1~4위가 모두 오른손 타자다.

그 중심에 '잊혀졌던 유망주' 송찬의가 있다. 27세, 프로 9년차 나이에 기적처럼 스텝업을 이뤄냈다.

송찬의는 26일 잠실 NC 다이노스전에서 NC 다이노스 구창모를 상대로 1-0으로 앞선 2회말 선두타자로 등장, 좌중간 담장을 넘기는 솔로포를 쏘아올렸다. 흔들린 구창모는 2회까지 5실점하며 LG에 허무하게 승기를 내줬다.

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송찬의에게 뜨거운 주목이 쏟아진 것은 올해가 처음이 아니다. 2022년 시범경기 홈런왕을 차지하며 화려하게 1군에 도전장을 던졌지만, 이후 눈에 띄는 모습을 보여주지 못했다. 특히 지난해가 아쉬웠다. 이재원의 군입대와 홍창기의 부상으로 찾아곤 기회를 스스로의 부진(타율 2할1푼1리)으로 놓쳤다. 그 사이 LG는 두번이나 한국시리즈 우승을 차지했지만, 그 무대에 송찬의의 모습은 없었다. 2018년 입단한 송찬의로선 어느덧 선수생활의 기로에 직면했던 상황.

26일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. 3회말 송찬의가 안타를 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.26/

올해는 다르다. 전반기부터 타율 2할9푼8리 8홈런 33타점 OPS(출루율+장타율) 0.934로 주전급 활약을 펼쳤다. 특히 19개의 2루타는 동기간 오스틴(18개)을 넘어선 팀내 1위 기록이었다.

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후반기 들어 다소 주춤하는듯 했지만, 8월 16일 SSG 랜더스전 이후 8경기 연속 안타(타율 4할6푼7리, 30타수 14안타)를 몰아치며 좋았던 흐름을 되찾았다. 지난 21, 23일 한화 이글스전에 이어 이날 NC전까지 최근 자신이 출전한 4경기 중 3경기에서 홈런포를 가동하며 부진하던 LG를 다잡고 있다. 어느덧 홈런이 13개, 타율도 2할9푼7리까지 끌어올렸다.

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2020년대 들어 LG는 신데렐라를 쏟아내며 '자체 리빌딩'을 차근차근 완성시키고 있다. 2020년 27세 군필외야수 홍창기가 혜성처럼 주전 한자리를 꿰찼다. 2021년 문보경, 2022년 문성주, 2023년 신민재가 잇따라 깜짝 등장해 타선을 채운 데 이어 2024년 손주영, 2025년에는 송승기가 나타나면서 마운드까지 탄탄해졌다. 매년 가을야구에 가는 팀의 두터운 뎁스를 뚫고 이처럼 새 얼굴이 등장한다는 건 좋은 육성 시스템의 증명이다.

18일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 1회말 2사 2,3루 LG 송찬의가 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.18/

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송찬의는 올해의 신데렐라로 불리기에 부족함이 없다. 올해 LG는 잠실 홈임에도 팀 홈런 4위(109개)의 만만찮은 장타력을 보여주고 있다. 길었던 부진을 딛고 반등하는 상황, '큰거 한방'이 필요한 가을야구 무대의 기대치 또한 한층 커지는 이유다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com