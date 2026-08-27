'11점차에 왜 이래?' KIA 이 선수 안 왔으면 어쩔 뻔했나…7억 승부수도 곧 불러야 하나

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 9회 마운드에 오른 KIA 곽도규. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈가 하마터면 지난 주말의 참사를 반복할 뻔했다.

KIA는 26일 광주 롯데 자이언츠전에서 16대11로 이겼다. 16대5에서 끝났어야 할 경기였다. 8회에 앞서 KIA와 롯데 모두 주축 선수들을 거의 교체해 힘을 뺀 상태였다. 그런 경기에 필승조까지 투입해 겨우 승리를 지켰으니 KIA로선 마냥 웃을 수 없는 결과였다.

선발 황동하가 2⅔이닝 3실점에 그쳤지만, 롱릴리프 김태형이 2⅓이닝을 2실점으로 버티면서 불펜 소모를 최소화했다. 그사이 KIA 타선은 롯데 에이스 엘빈 로드리게스를 3⅔이닝 8실점으로 무너뜨리고, 뒤이어 나온 롯데 불펜들까지 쉬지 않고 두드리며 무려 16점을 뽑았다.

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KIA는 16-5로 앞선 8회초 좌완 최지민을 올렸다. 최지민의 최근 페이스가 안 좋긴 했지만, 11점차인 만큼 자기 공을 던져 보여줘야 했다. 그런데 최지민이 난타를 당하면서 흐름이 이상해졌다. 롯데에서 타격감이 안 좋은 윤동희에게 솔로포를 허용하는 등 ⅔이닝 5안타(1홈런) 5실점으로 무너졌다.

KIA는 급히 한재승을 투입했으나 아웃카운트를 하나도 올리지 못하고 2안타 1실점으로 흔들리자 결국 필승조 정해영을 올려 흐름을 끊을 수밖에 없었다. 정해영은 공 3개로 삼진을 잡고 임무를 마쳤지만, 어쨌든 휴식을 취할 수 있는 경기에 등판했으니 KIA는 큰 손해를 봤다.

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결국 KIA는 5점차까지 좁혀진 9회 곽도규를 올렸다. 부상 복귀전은 편한 상황에 내는 것을 고려했어도 11점차가 유지됐다면 더 중요한 경기를 위해 아껴 둘 수 있는 카드였다.

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26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. KIA 최지민이 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. KIA 한재승이 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

곽도규는 1이닝을 공 14개로 잘 틀어막았다. 볼넷 하나를 내주긴 했지만, 삼진 하나를 곁들여 경기를 끝냈다. KIA 홈팬들은 부상을 털어내고 돌아온 우승 좌완의 귀환에 환호했지만, 마냥 웃을 수 없는 경기 결과였다. 이번 주까지는 곽도규의 부담을 줄이기 위해 연투를 제한할 계획. 27일에는 접전이더라도 곽도규를 쓸 수 없게 됐다.

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이범호 KIA 감독은 경기 후 타석에서 집중력을 보여준 야수들을 크게 칭찬했지만, 마운드와 관련해서는 "김태형이 실점을 하긴 했지만 2⅓이닝을 잘 책임져 줬고, 곽도규도 안정감 있는 모습을 보여줬다"고 짤막하게 평했다.

곽도규는 최근 지친 KIA 필승조에 천군만마가 될 존재다. 지난해 팔꿈치 수술을 받고 1년 만에 돌아온 올해 25경기에서 1승, 7홀드, 18이닝, 평균자책점 2.00을 기록하고 있다. 이 감독은 곽도규를 마무리 이의리의 부담을 나눌 수 있는 선수로 꾸준히 평가해 왔다.

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필승조는 다소 지쳤고, 추격조는 불안한 상황. 이대로면 곽도규 한 명을 수혈하는 것으로는 부족할지도 모른다.

하나 더 희망적인 요소는 홍건희의 1군 복귀 임박이다. 홍건희는 올해 KIA와 1년 7억원 단년 계약을 하고 6년 만에 돌아온 친정에서 부활을 노래했는데, 개막 직후 어깨를 다치는 바람에 애를 먹었다. 최근 퓨처스리그 등판을 시작하면서 건강하게 돌아올 준비를 마쳤다.

이 감독은 홍건희의 복귀 시점과 관련해 "퓨처스에서 보고 받기로는 구속이 142~143㎞ 나왔는데, 몸에 이상이 전혀 없다고 한다. 한두 경기 더 보고 판단하겠다. 구속은 야간 경기에 더 오를 수도 있다. 체크를 한번 한 뒤에 올라올 수 있는 상황이 생기면 올려야 할 것 같다. 불펜에 경험 많이 한 선수 한 명 더 있으면 팀에 좋다"고 밝혔다.

13일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 SSG 랜더스의 시범경기. KIA 홍건희가 숨을 고르고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.13/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com