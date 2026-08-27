이정후 시퍼런 멍자국, 그 이전보다 심하다는데 내일은 나올 수 있나? 32일 만에 팔꿈치 또 맞았으니

샌프란시스코 자이언츠 이정후가 지난 26일(한국시각) 오라클파크에서 열린 신시내티 레즈전에서 1회말 상대 선발 브래디 싱어의 싱커에 팔꿈치를 강타당하고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]샌프란시스코 자이언츠 이정후가 3할 탈환 작전에 악재를 맞닥뜨렸다.

이정후는 27일(이하 한국시각) 오라클파크에서 열린 신시내티 레즈와의 홈 3연전 마지막 경기에 결장했다.

경기 전 이정후는 3번 우익수로 라인업에 포함됐다가 경기 시작 2시간을 앞두고 갑자기 제외됐다. 경기 후 토니 바이텔로 감독은 "어제 공에 맞은 팔꿈치 멍이 커보였다"고 설명했다. 통증이 남아 있다는 뜻이다.

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이정후는 전날 신시내티전 1회말 무사 1,2루서 들어간 첫 타석에서 상대 선발 우완 선발투수 브래디 싱어의 3구째 90.8마일 싱커에 오른쪽 팔꿈치를 강타당했다. 보호대를 착용하고 있었지만, 이정후는 살짝 고통스러운 표정을 지으며 1루로 걸어나갔다.

그런데 하루가 지나니 멍이 시퍼렇게 들었고, 통증도 심해져 타격을 제대로 하지 못한 상태로 확인됐다. 샌프란시스코 구단은 "부상자 명단(IL)에 올릴 정도로 심각하다고 보지는 않는다"고 했지만, 며칠 동안 상태를 지켜봐야 하는 상황인 것은 맞다.

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현지 매체 NBC스포츠 베이에이리어는 '이정후가 라인업에서 빠졌다. 어제 경기에서 공에 맞은 팔꿈치 통증이 여전히 남아 있다. 그러나 구단은 큰 걱정은 하지 않는다'고 전했다.

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CBS스포츠도 '이정후가 오늘 레즈전을 앞두고 라인업에서 제외됐는데, 오른쪽 팔꿈치 멍(bruised elbow) 때문'이라고 했다.

이정후가 지난 26일(한국시각) 신시내티전에서 7회말 2루 도루에 성공하고 있다. AFP연합뉴스

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이정후는 최근 타격감이 들쭉날쭉하다. 지난 12일 휴스턴 애스트로스를 상대로 4타수 무안타로 침묵하며 타율 3할이 붕괴된 이후 안타를 치는 날과 못 치는 날이 반복되고 있는 것이다.

16일 콜로라도 로키스전부터 21일 클리블랜드 가디언스전까지 4경기 연속 안타를 친 뒤 이후 5경기에서는 18타수 3안타에 그쳤다. 장타는 20일 클리블랜드전4회초에 친 좌측 2루타가 마지막이다. 강한 타구가 잘 보이지 않는다는 얘기다.

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이런 상황에서 팔꿈치 부상을 입었으니, 타격감을 되찾는 속도가 더딜 수 있다.

이정후는 지난달 26일 LA 에인절스와의 홈경기에서도 7회말 상대 우완 커비 예이츠의 91.7마일 직구에 오른쪽 팔꿈치를 맞은 적이 있다. 통증 때문에 27일 에인절스전과 28일 밀워키 브루어스전에 연속 결장했다. 이후 32일 만에 같은 부위를 강타당한 것인데, 상태가 조금은 더 심각하다고 볼 수 있다.

이날 현재 이정후는 타율 0.289(461타수 133안타)로 타격 순위서 전체 14위, NL 10위에 처져 있다. 3할 타자는 양 리그를 합쳐 7명 뿐이다.

이정후는 전날 시즌 10호 도루를 성공하며 10홈런-10도루에 홈런 1개만을 남겨 놓은 상황인데, 두 자릿수 홈런이 의미가 있음에도 10-10 자체가 주목받을 기록은 아니다. 그보다는 타율 3할이 좀더 자신의 존재감을 드높일 수 있다. 남은 시즌 3할대 중반의 타율을 쳐야 메이저리그 진출 3년 만의 첫 타율 3할이 가능하다.

신시내티 에이우헤니오 수아레즈가 9회초 샌프란시스코 우완 딜런 스미스로부터 만루홈런을 터뜨린 뒤 두 팔을 든 채 베이스를 달리고 있다. AP연합뉴스

한편, 샌프란시스코는 이날 9회초까지 9-3으로 앞서다 9회말 7실점하며 9대10의 치욕적인 역전패를 당했다. 샌프란시스코 구단 역사상 적어도 1901년 이후 9회 최다 점수차 역전패 기록이다.

신시내티가 9회 6점차 이상을 뒤집은 것은 1958년 시카고 컵스전 이후 68년 만이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com