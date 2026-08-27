"오프너 정말 싫다"더니…역시 선발 체질? 다저스 입단 '인생역전' 라우어, 불펜 전환 첫판서 뭇매

AP연합뉴스

AP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] 역시 선발 체질인 걸까.

에릭 라우어가 불펜 전환 이후 첫 등판에서 부진한 모습을 보였다. 라우어는 27일(한국시각) 미국 조지아주 애틀랜타의 트루이스트파크에서 펼쳐진 애틀랜타 브레이브스전에서 팀이 3-4로 뒤진 5회말 마운드에 올랐으나 2이닝 2안타(1홈런) 2볼넷 1삼진 1실점을 기록했다. 총 투구 수는 51개, 최고 구속은 92.2마일(약 148.4㎞), 스트라이크 비중은 60.7%였다.

선발 사사키 로키가 3⅓이닝 6안타 4실점으로 무너진 가운데 ⅔이닝을 막은 에드가르도 엔리케스에 이어 5회말부터 등판한 라우어는 선두 타자 마우리시오 두반에게 3루수 방면 내야 안타를 내주며 출발했다. 마이클 해리스 2세의 희생 번트로 이어진 1사 2루에서는 오지 알비스를 좌익수 뜬공 처리했고, 마이크 야스트르젬스키의 대타로 나선 레인 토머스에게 유격수 땅볼을 유도하면서 첫 이닝을 마쳤다.

Advertisement

6회말에도 마운드에 오른 라우어는 선두 타자 오스틴 라일리를 중견수 뜬공으로 잡았다. 하지만 션 머피에게 뿌린 87.8마일 커터가 가운데로 몰렸고, 방망이에 걸리면서 중월 솔로포를 허용했다. 이후 드레이크 볼드윈에게 볼넷을 내준 라우어는 로날드 아쿠냐 주니어를 루킹 삼진 처리했으나, 맷 올슨에게 볼넷을 내주면서 주자가 모였다. 라우어는 다시 만난 두반과 14구까지 가는 혈투 끝에 우익수 뜬공을 유도, 마지막 아웃카운트를 채우며 추가 실점 없이 마운드를 내려왔다. 데이브 로버츠 감독은 5-5 동점이 된 8회초 라우어를 불러 들이고 에반 필립스를 마운드에 올렸다.

AFP연합뉴스

Imagn Images연합뉴스

2024년 후반기 KIA 타이거즈 대체 선수로 KBO리그에서 뛰었던 라우어는 올 시즌 토론토 블루제이스에서 1승5패, 평균자책점 6.69로 부진했다. 이 와중에 오프너를 기용한 팀 전략에 불만을 공개적으로 표출했고, 결국 얼마 지나지 않아 선발진 부상에 신음하던 다저스로 현금 트레이드 됐다. 라우어는 다저스 입단 후 13경기 68⅓이닝 7승1패, 평균자책점 3.82의 몰라보게 달라진 모습을 선보이면서 '가성비 영입' 평가를 받았다. 하지만 다저스가 태릭 스쿠벌을 영입한 데 이어, 부상 중이었던 블레이크 스넬, 타일러 글래스나우가 복귀하면서 결국 로테이션 자리를 내주고 불펜 전환했다.

Advertisement

라우어는 KIA를 떠난 뒤 토론토와 마이너 계약을 맺은 지난해 대체 선발 기회를 잘 살려 포스트시즌 엔트리에 승선한 바 있다. 월드시리즈에서도 호투를 펼치면서 다저스에 깊은 인상을 남긴 바 있다. 다저스 입단 후 선발 역할을 잘 수행했지만, 불펜 전환 첫 등판에서의 모습은 아쉬움이 남을 만했다.

Advertisement

박상경 기자 ppark@sportschosun.com