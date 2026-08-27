'쓰리런 쾅! 치자마자 1루서 충돌"…7일 IL 등재 '불운의 연속' 확장로스터 들어야하는데

배지환. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 고재완 기자] 빅리그 재도전을 위해 자유계약선수(FA) 대신 마이너리그행을 택했던 배지환(27·밀워키 브루어스 산하 내슈빌 사운즈)이 복귀전 단 1경기 만에 불의의 부상으로 쓰러졌다. 화끈한 3점 홈런을 포함해 멀티히트로 맹폭을 가했지만, 1루에서 상대 야수와 강하게 충돌하며 부상자 명단(IL)에 오르는 날벼락을 맞았다.

밀워키 산하 마이너리그 트리플A 내슈빌 사운즈 구단은 26일(현지시각) 배지환을 7일짜리 부상자 명단에 등록했다.

배지환은 지난 24일 미국 버지니아주 노포크 하버 파크에서 열린 노포크 타이즈(볼티모어 오리올스 산하)와의 더블헤더 1차전에 1번 타자 겸 2루수로 선발 출전해 3타수 2안타(1홈런) 3타점으로 맹활약했다.

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2회초 주자 1, 2루 찬스에서 상대 투수의 공을 통타해 가운데 담장을 넘기는 3점 홈런을 쏘아 올렸다. 하지만 4회초 빠른 발을 살려 내야안타를 만들어냈으나, 1루를 밟는 과정에서 포구를 시도하던 상대 1루수와 강하게 충돌했다. 그라운드에 쓰러진 배지환은 극심한 고통을 호소했고, 결국 대주자와 교체돼 경기장을 빠져나왔다.

더블헤더 2차전에 결장하며 상태를 점검받은 배지환은 정밀 검진 끝에 7일 부상자 명단에 이름을 올리게 됐다.

사진출처=밀워키 브루어스 SNS

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이번 부상이 더욱 뼈아픈 이유는 배지환이 빅리그 복귀를 향한 강한 의지로 마이너행을 자청했기 때문이다.

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배지환은 지난 16일 밀워키 40인 로스터에서 양도지명(DFA)된 뒤 웨이버를 통과했다. 규정상 마이너리그행을 거부하고 FA 자격을 취득해 다른 팀을 알아볼 수도 있었지만, 밀워키 산하 트리플A 내슈빌로 내려가 실력으로 빅리그 문을 다시 두드리겠다는 정면 돌파를 선택했다.

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하지만 이적 후 첫 실전 경기에서 홈런포로 무력시위를 펼친 직후 뜻밖의 충돌 부상이 발생하면서 상승세에 급제동이 걸렸다.

트리플A 무대에서 36개의 도루와 안정적인 출루율을 바탕으로 팀 내 정상급 활약을 펼쳐온 배지환. 확장 로스터(9월)를 목전에 둔 결정적인 시기에서 찾아온 부상 악재가 또 그를 힘겹게 하고 있다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com