"자신감 갖고 끝날 수 있도록"…한화 특급 유망주의 '가혹한 2년 차 징크스', 사령탑은 믿고 있는 '성장통'

[인천=스포츠조선 이종서 기자] "원래 야구가 어려워요."
프로 1년 차에 좋은 활약을 펼친 선수가 이듬해 슬럼프에 빠진다는 '2년 차 징크스'. 한화 이글스 정우주(20)도 피하지 못했다.
지난해 정우주는 51경기에 출전해 3승 3홀드 평균자책점 2.85의 성적을 남겼다. 150㎞대의 빠른 공을 앞세워 패기 있는 피칭을 펼쳤다. 플레이오프에서도 2경기 등판해 4이닝 무실점으로 호투를 펼쳤고, 한국시리즈 3경기에 등판해 경험을 쌓기도 했다. 지난 3월 열린 월드베이스볼클래식(WBC) 대표팀으로도 뽑히는 등 한국 야구의 미래로 기대를 모았다.
탄탄대로를 걸을 것처럼 보였지만, 올 시즌 정우주는 다소 힘겨운 시간을 보내고 있다. 40경기 출전한 그는 1승3패 5홀드 평균자책점 7.22를 기록하고 있다.
시즌 초반 기복있는 모습을 보여줬던 그는 6월 등판한 10경기에서 9⅔이닝 평균자책점 2.79로 좋은 모습을 보여줬다. 답답했던 부진의 터널을 빠져나오나 싶었지만, 결국 지난달 8일 1군 엔트리에서 제외돼 재정비의 시간을 갖게 됐다.
부상까지 겹치면서 올라오기까지는 더 시간이 걸렸다. 지난 12일 퓨처스리그 첫 등판을 한 그는 3경기에서 3이닝을 던져 4탈삼진 무실점 호투를 펼친 뒤 1군의 부름을 받았다.
자신감을 찾고 오는 듯 싶었지만 1군은 또 달랐다. 19일 KIA전에서는 ⅔이닝 무실점을 했지만, 20일 KIA전과 23일 LG전에서 각각 ⅔이닝 3실점, 1이닝 3실점을 했다. 25일 SSG전에서 다시 1이닝 1안타 1탈삼진 무실점을 기록하며 앞선 부진을 털어낼 수 있었다.
김경문 한화 감독도 정우주의 힘겨운 시간을 이해했다. 김 감독은 "원래 야구가 어렵다"라며 "첫 해에 잘해서 대표팀도 뽑히는 등 한없이 위에 있었지만, 그러다가도 어려움이 온다"고 이야기했다.
비록 지금은 어려움을 겪고 있지만, 전체 2순위로 지명될 정도로 높은 잠재력을 평가받은 정우주를 믿었다. 동시에 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다는 뜻도 덧붙였다. 김 감독은 "(정)우주는 능력있는 선수다. 나머지 30경기 남짓 지고 있든 어느 상황이 되면 계속 투입해서 자신감을 갖고 끝날 수 있도록 신경을 많이 쓰려고 한다"고 강조했다.
인천=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com