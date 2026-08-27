'곽빈X김도영 없는' AG 특수도 글쎄…5강 사실상 확정? 나란히 추락하는 롯데-한화-NC, 역사에 남을 '업셋'이 필요해 [SC포커스]

21일 잠실구장에서 열린 두산과 롯데의 경기. 롯데 김태형 감독이 경기를 준비하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.21/

18일 대전 한화생명볼파크에서 열린는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 경기를 준비하고 있는 한화 김경문 감독. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

26일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 NC와 SSG의 경기. NC 이호준 감독이 9회말 3실점하며 경기가 연장으로 가자 아쉬워하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.26/

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[스포츠조선 김영록 기자] 2019년은 프로야구 역사에 남을 '업셋'의 해다. 당시 두산 베어스는 8월 15일 기준 SK 와이번스에 9경기 뒤처졌지만, 이를 뒤집고 정규시즌 역전 우승을 차지한 뒤 여세를 몰아 한국시리즈 우승까지 거머쥐었다.

어떤 사건에 역대급이란 수식어가 달리는 이유는 그만큼 드물기 때문이다. 그런데 2026시즌, 가을야구 진출 여부가 뒤집히려면 그만한 '사건'이 필요하다.

26일 기준 롯데 자이언츠와 한화 이글스, NC 다이노스는 6위권에서 어깨를 나란히 하고 있다. 서로 간에 승률 차이는 있지만, 승차는 없다.

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그런데 롯데와 한화는 3연패, NC 다이노스는 4연패 늪에 빠진 상황이다. 리그에서 가장 갈길 바쁜 3팀이 나란히 연패중인 것.

와중에 5강권과의 차이는 점점 벌어지고 있다. 이들 3팀과 5위 두산 베어스와의 차이는 무려 9경기다. 5위 두산과 1위 KT 위즈(7경기반)보다 6위와의 차이가 더 멀다. 4위 KIA 타이거즈와는 무려 11경기 차이.

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. KIA 이범호 감독이 생각에 잠겨 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.25/

21일 잠실구장에서 열린 두산과 롯데의 경기. 두산 김원형 감독이 인터뷰를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.21/

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이쯤 되면 '넘사벽'이라고 해도 과언이 아니다. 한창 순위싸움 막바지인 8~10월에 총력을 다하지 않는 팀이 있을까. 1,2위팀간의 경쟁구도가 아닌 만큼 고려해야할 변수가 너무 많다. 기적 같은 연승만이 살길이다. 특히 양팀간의 격차를 극적으로 줄일 수 있는 맞대결에서 반드시 이겨야한다.

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유일하게 기대를 걸 부분은 아이치-나고야 아시안게임으로 인한 두산과 KIA의 전력 이탈이다. 대표팀은 오는 9월 14일 소집된 뒤 18일 일본 나고야로 출국, 28일 귀국한다.

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아시안게임 대표팀에 두산은 핵심중의 핵심 전력인 곽빈-최민석-박준순이 뽑혔다. KIA도 MVP 후보 김도영을 비롯해 박재현-성영탁이 대표팀에 차출된다. 롯데는 김진욱-최준용-윤동희, 한화는 노시환-문현빈, NC는 김주원이 빠지지만, 그래도 마지막 총공세를 노려볼만한 전력 틈새다.

롯데는 두산과 2경기, KIA와 1경기씩 남겨두고 있다. 한화는 1경기-1경기, NC는 5경기-6경기가 남았다.

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23일 잠실구장에서 열린 KBO리그 두산과 롯데의 경기. 6회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 두산 선발 곽빈. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.23/

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 3회말 1사 1루 KIA 김도영이 안타 때 이호연이 득점하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

그런데 이 경기들이 대부분 아시안게임을 절묘하게 피해간다. 롯데는 1경기(25일 잠실 두산전) 뿐이다. 남은 1경기는 정규시즌 종료 직전인 10월 6일 부산 두산전,그 다음날인 7일 마지막 경기가 부산 KIA전이다.

NC는 대표팀 소집기간중 KIA전 2경기(19~20일 창원)가 예정돼있다. 하지만 두산과의 맞대결은 1경기도 없다. 2경기는 대표팀 소집 직전(9월 12~13일). 3경기는 아시안게임이 끝난 직후(9월 29~10월 1일) 치른다.

한화는 대표팀 소집 기간내 두산-KIA와의 경기가 아예 없다. 9월 8일 대전 두산전, 13일 광주 KIA전이 남아있을 뿐이다.

이쯤되면 사실상 5강은 확정됐다고 봐야할까. 후반기초 10개 구단 중 꼴찌까지 주저앉았던 LG 트윈스의 사례도 있지만, 그 LG도 어느덧 페이스를 조금씩 회복하는 모양새. '9경기 차이 뒤집기'가 이렇게 어렵다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com