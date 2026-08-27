'역대 최초 기세' KIA 뜻밖의 1번 대체자 등장했다…왜 몸살 변수에 절망하다 웃었나

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 9회말 2사 만루 KIA 이호연이 끝내기 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.25/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "1번을 찾다 찾다가 어제(25일) 기가 있으니까."

이범호 KIA 타이거즈 감독은 26일 광주 롯데 자이언츠전에 앞서 고민이 깊었다. 부동의 1번타자 박재현이 몸살로 출전이 불가능했다. 좀처럼 대체자가 떠오르지 않았던 순간, 전날 KBO 역대 최초로 9회말 2사 후 대타 역전 끝내기 만루홈런을 친 이호연의 기운을 믿어보기로 했다. 이호연의 데뷔 첫 1번타자 선발 출전이었다.

이 감독은 "1번을 찾다 찾다가 어제 기가 있으니까. 24시간이 지나기 전이라서 재현이 대신 나가야 하니까 오늘까지 잘 이어줬으면 좋겠다"고 바람을 표현했다.

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이호연은 어렵게 찾아온 기회를 제대로 살렸다. 3타수 2안타 1볼넷 1타점 4득점으로 활약해 16대11 승리에 힘을 보탰다. 이호연이 밥상을 제대로 차린 덕분에 3번타자 김도영이 4타점, 4번타자 해럴드 카스트로가 7타점을 쓸어 담을 수 있었다.

KIA가 지난해 11월 2차드래프트로 이호연을 영입한 이유는 타격이다. 기존 KIA 백업 내야수들의 강점이 타격보다는 수비에 치우쳐 있었기 때문. 이호연은 대타로도 쓰임새가 쏠쏠해 이 감독은 올해부터 충분히 기회를 줄 생각이었다.

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그러나 이호연은 올 시즌 14경기밖에 나서지 못했다. 고향팀 KIA에서 새로운 출발을 기대하며 의욕을 불태웠는데, 스프링캠프부터 옆구리가 안 좋아 2군에서 관리하고 훈련하는 시간이 길어졌다.

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25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 9회말 2사 만루 KIA 이호연이 끝내기 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.25/

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. KIA 이호연이 수비를 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

타격 장인 이 감독의 눈에는 최근 이호연의 타격감이 좋아 보였다. 주전들이 빡빡하게 버티고 있어 이호연까지 기회를 많이 주지 못했지만, 계속 눈여겨 보고 있었고 그 결과 KBO 역사의 첫 페이지를 장식한 만루 홈런이 나올 수 있었다.

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이 감독은 "퓨처스에서 밸런스가 좋다고 해서 올렸다. 폭염 브레이크가 걸리는 바람에 경기에 많이 못 내보냈다. 연습 때 치는 거나 경기할 때 대화하면서 가진 생각을 들어보면 굉장히 좋았던 것 같다. 선발을 한번 내야겠다고 생각했는데, 기회가 안 와서 타이밍을 보고 있었던 것이다. 타격 기술은 가진 친구다. 작년에도 3할4푼~3할5푼은 쳤으니까. 우리가 그걸 보고 데려온 것이다. 대타를 잘해서 중요한 상황마다 그런 경험이 많다"고 이야기했다.

이 한 경기로 1번타자 박재현의 입지는 흔들리지 않겠지만, 이 감독의 머릿속에 이호연은 박재현이 없을 때 쓸 수 있는 카드로 확실히 자리를 잡았다. 박재현은 다음 달 14일 2026년 아이치-나고야아시안게임 대표팀에 차출된다. 이 감독은 박재현을 비롯해 김도영까지 팀의 주축 타자 둘이 한꺼번에 빠져 걱정이 컸는데, 이호연이 하나의 대안이 될 수 있을 듯하다.

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이호연은 광주제일고-성균관대를 졸업하고 2018년 2차 6라운드 53순위로 롯데에 지명돼 프로 생활을 시작했다. 2023년 시즌을 앞두고는 KT 위즈로 트레이드됐고, 지난해 타율 3할4푼3리(70타수 24안타), 1홈런, 8타점을 기록하며 가치를 끌어올렸다.

올해 나이 서른하나. 이호연은 또 하나의 대기만성 성공 신화를 쓸 수 있을까. 역사적인 만루 홈런을 치며 지난해 세상을 떠난 아버지를 떠올린 이호연은 더 이를 악물고 그라운드에 나서고 있다.

이 감독은 "호연이의 (아버지 관련) 인터뷰를 봤는데 뭉클하기도 하더라. 오랜만에 웃는 모습을 보니까 정말 좋다"라며 이호연의 앞날을 진심으로 응원했다.

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 9회말 2사 만루 KIA 이호연이 끝내기 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.25/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com