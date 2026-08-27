[속보]김하성 끝내기 작렬! 애틀랜타, LA 다저스에 극적인 승리!

AFP연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 김하성(애틀랜타 브레이브스)이 오랜만에 활짝 웃었다.

김하성은 27일(한국시각) 미국 조지아주 애틀랜타의 트루이스트파크에서 펼쳐진 LA 다저스전에서 5-5 동점이던 9회말 2사 1, 2루에서 빅터 메데로스의 대타로 출전해 좌전 끝내기 안타로 팀 승리를 이끌었다.

다저스 불펜 투수 태너 스캇과 만난 김하성은 몸쪽 낮은 코스로 깊숙하게 들어온 초구 97마일 포심 패스트볼을 골라냈다. 스콧이 2구로 97마일 포심 패스트볼을 높은 코스에 꽂았으나, 김하성은 어렵지 않게 골라내며 2B의 유리한 볼카운트를 만들었다. 스콧이 몸쪽으로 넣은 97마일 포심 패스트볼을 다시 골라낸 김하성은 높은 코스 97마일 포심 패스트볼을 골라낸 뒤 한가운데로 몰린 똑같은 공을 걷어 올렸으나 파울이 됐다. 바깥쪽 낮은 코스의 96마일 포심 패스트볼을 걷어내 파울을 만든 김하성은 다시 한 번 파울을 만들면서 끈질긴 모습을 보였다. 결국 스콧이 낮은 코스로 뿌린 97.2마일 포심 패스트볼을 받아쳤고, 좌전 안타로 연결하면서 끝내기 안타의 주인공이 됐다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com