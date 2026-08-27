괴물 같은 김혜성의 맹타+전광석화 득점까지→더블헤더 모두 소화…송성문은 3G 연속 결장

사진=Milb 중계 영상 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]오클라호마시티 코메츠(LA 다저스 산하 트리플A)에서 뛰고 있는 김혜성이 더블헤더 일정을 모두 소화했다. 1·2차전 합계 5타수 3안타 1타점 2득점을 올리며 맹타를 휘둘렀다. 시즌 타율은 0.266까지 상승했다.

김혜성은 27일(한국시각) 미국 오클라호마주 오클라호마시티의 치카소 브릭타운 볼파크에서 열린 엘파소 치와와스(샌디에이고 파드리스 산하)와의 2026시즌 마이너리그 트리플A 더블헤더 1·2차전 홈경기에 모두 선발 출장했다.

김혜성은 1차전에서 5번 타자 유격수로 출전해 2타수 1안타 1타점 1득점을 마크했다. 그는 2회말 선두타자로 나서 선발 투수 조니 브리토를 상대로 3구째인 94.3마일의 포심 패스트볼을 타격해 우전안타를 만들어냈다. 김혜성은 라이언 피츠제럴드의 적시타 상황에서 득점에 성공했다.

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김혜성은 4회말 두 번째 타석에서 직선타로 물러났지만, 6회말 1사 3루 상황에서 중견수 희생플라이를 만들어내면서 타점을 올렸다. 김혜성의 타점으로 3-3 동률을 이룬 오클라호마시티였지만, 8회 2점을 내주면서 최종 스코어 4-5로 지고 말았다.

21일 오후 김혜성이 인천공항 제2터미널을 통해 출국했다. 출국에 앞서 팬들에게 사인을 해주고 있는 김혜성. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.01.21/

김혜성은 2차전에서 5번 타자 중견수로 나서 3타수 2안타 1득점을 기록했다. 첫타석인 2회말 무사 1루 상황에서 상대 선발 에반 피터러의 4구째인 92.8마일 포심 패스트볼을 받아쳐 우익수 방향의 안타를 만들어냈다. 이후 맷 고르스키의 땅볼성 타구가 상대 수비 실책으로 이어졌고, 피츠제럴드와 김혜성 모두 홈으로 들어왔다. 김혜성은 빠른 발을 바탕으로 슬라이딩해 득점에 성공하면서 주목 받았다.

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김혜성은 3회말 1사 주자 없는 상황에서 바뀐 투수 로건 길라스피의 6구째인 82.9마일 커브를 받아쳐 우익수 방면에 3루타를 때려냈다. 멀티히트가 완성되는 순간이었다. 후속타가 터지지 않으면서 득점에는 실패했다. 5회말에는 중견수 뜬공으로 물러나면서 경기를 마쳤다. 오클라호마시티는 2차전에서는 6-0으로 완승을 거뒀다.

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최근 샌디에이고에서 엘파소로 강등된 송성문은 이날 두 경기 모두에서 모습을 드러내지 않았다. 3경기 연속 결장이다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com