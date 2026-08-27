한화, 가을야구는 그렇다 치고 '충격 0.1이닝 7실점' 짐머맨 1승 볼 수 있을까

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 1회초 1사 2,3루 짐머맨이 문정빈을 삼진으로 처리해 이닝을 끝낸 뒤 더그아웃으로 향하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

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[스포츠조선 김용 기자] 짐머맨 1승 볼 수 있을까.

한화 이글스는 우울한 8월을 보내고 있다. 투-타 모두 힘을 내지 못하며 가을야구에서 점점 멀어지고 있다.

26일 SSG 랜더스전 패배로 3연패. 선발 류현진은 6월 8승 달성 후 9경기에서 승리를 따내지 못했다. 26일 경기 후 7위. 5위 두산 베어스와의 승차가 무려 9경기다. 남은 경기 수를 볼 때, 추격이 쉽지 않아 보인다. 말그대로 '기적'이 일어냐야 한다.

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5강도 5강이지만, 야심차게 영입했던 외국인 투수 짐머맨이 1승이라도 거둘 수 있을지도 지켜봐야 한다. 짐머맨은 27일 SSG전 선발이다. 김건우와 맞대결.

한화는 가을야구 희망을 살리기 위해 에르난데스를 퇴출하고, 짐머맨을 영입하는 승부수를 던졌다. 좌완으로 경기 운영이 뛰어난 선수로 알려졌는데, 막상 뚜껑을 열어보니 총체적 난국.

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 한화 새 외국인 투수 브루스 짐머맨이 팀에 합류해 상견례를 갖고 인사를 하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

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구위는 떨어지고, 그렇다고 제구가 정교한 것도 아니고 KBO리그 타자들의 좋은 먹잇감이 돼버렸다. 4경기 2패 평균자책점 13.50. 특히 21일 열린 LG 트윈스와의 직전 선발 등판에서는 ⅓이닝 7실점 강판이라는 대참사를 일으켰다. 패전이 아닌 게 신기한 성적. 이 경기는 한화가 15대11로 믿기 힘든 역전승을 일궈낸 경기였다. 데뷔전 LG와의 경기 4이닝 무실점 투구 후 7-6-7실점 경기를 하고 있는 짐머맨이다.

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짐머맨이 완전히 무너지며, 한화 선발진도 힘을 내지 못했고 지금의 자리까지 처졌다고 해도 과언이 아니다. 그런 가운데 직전 최악의 투구를 잊고, SSG전 짐머맨이 어떤 투구를 보여줄지 관심이다.

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또 무너져 한화가 연패에 빠진다면, 가을야구를 떠나 치열한 6위 싸움에서도 밀려날 수 있다. 현재 6위 롯데 자이언츠부터 한화, 8위 NC 다이노스까지 세 팀은 승차가 없다. 모두 연패중이다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com