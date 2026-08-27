'타율 0.066' 부진 떨친 극적 끝내기, 동료들 광란의 축하 → 강제 상탈! 김하성 "빨리 타구 떨어졌으면 했다"

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[스포츠조선 박상경 기자] 극도의 부진을 떨친 극적인 끝내기 안타였다.

김하성(애틀랜타 브레이브스)이 오랜만에 '영웅'이 됐다. 김하성은 27일(한국시각) 미국 조지아주 애틀랜타의 트루이스트파크에서 펼쳐진 LA 다저스전에서 5-5 동점이던 9회말 2사 1, 2루에서 빅터 메데로스의 대타로 출전해 좌전 끝내기 안타로 팀의 6대5 끝내기 역전승을 이끌었다.

6회까지 다저스에 3-5로 끌려가던 애틀랜타는 7회초 동점을 만든 데 이어, 8회와 9회 위기를 넘기면서 균형을 이어갔다. 월트 와이스 감독은 9회 2사후 안타, 자동 고의4구로 찬스가 오자 대주자로 세웠던 메데로스 대신 김하성을 선택했다. 시즌 타율 0.261, 8홈런 44타점을 기록 중인 도미닉 스미스가 대기 중이었지만, 다저스 좌완 태너 스콧을 상대하기에는 좌타자인 그보다 우타자인 김하성이 낫다는 판단을 내렸다.

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긴장된 표정으로 타석에 선 김하성은 몸쪽 낮은 코스로 깊숙하게 들어온 초구 97마일 포심 패스트볼을 골라내며 출발했다. 스콧이 2구로 97마일 포심 패스트볼을 높은 코스에 꽂았으나, 김하성은 어렵지 않게 골라내며 2B의 유리한 볼카운트를 만들었다. 스콧이 몸쪽으로 넣은 97마일 포심 패스트볼을 다시 골라낸 김하성은 높은 코스 97마일 포심 패스트볼을 골라낸 뒤 한가운데로 몰린 똑같은 공을 걷어 올렸으나 파울이 됐다. 바깥쪽 낮은 코스의 96마일 포심 패스트볼을 걷어내 파울을 만든 김하성은 다시 한 번 파울을 만들면서 끈질긴 모습을 보였다. 결국 스콧이 낮은 코스로 뿌린 97.2마일 포심 패스트볼을 받아쳤고, 좌전 안타로 연결했다. 2루 주자가 홈을 밟으면서 김하성은 끝내기 승리의 주인공이 됐다.

김하성은 끝내기 안타 직후 동료들로부터 엄청난 환호를 받았다. 모든 선수들이 더그아웃을 뛰쳐 나와 김하성을 붙잡고 늘어지며 물을 뿌렸다. 유니폼 상의가 벗겨질 정도로 격렬한 환호를 받은 김하성도 기쁜 표정을 숨기지 못했다.

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김하성은 경기 후 히어로 인터뷰에서 '좌익수 방향으로 타구가 날아갈 때 무슨 생각이 들었나'라는 질문에 "팀이 이기는 데 도움이 돼 너무 기뻤다. 빨리 타구가 떨어지길 바랐다"고 말했다. '힘든 시즌을 보내고 있는데 어떻게 준비 중인가'라는 물음에는 "내가 할 수 있는 부분에 최선을 다하고 있다. 언제 출전할 지 모르지만 내가 할 수 있는 베스트를 하기 위해 노력 중"이라고 밝혔다. 동료 산체스의 투구를 두고는 "올 시즌 너무 좋은 모습을 보여주고 있고, 그 덕에 팀도 좋은 위치에 있다. 계속 잘 했으면 좋겠다"고 덕담을 건넸다. '오늘 잠을 잘 수 있겠느냐'는 물음에는 "내일도 경기가 있으니 잘 준비하겠다"고 마무리 했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com