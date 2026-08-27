"백업에서 꼭 필요한 존재로" 애틀랜타의 두반 예찬 '잡아야 하는 선수'…처참한 유격수 풀 지적

마우리시오 두반. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]애틀랜타 브레이브스는 다음 시즌 유격수 자리에 마우리시오 두반을 유지하고자 할 것이다. 그만큼 이번 시즌 두반은 혁혁한 공을 세웠다.

HTHB는 27일(한국시각) '지난 오프시즌 애틀랜타가 두반을 영입했을 때 목적은 그를 유틸리티 선수이자 백업 플랜으로 활용하는 것이었다'면서도 '하지만 지금까지 그는 애틀랜타가 예상했던 것보다 훨씬 더 중요한 존재임을 증명했다'고 보도했다.

두반은 김하성이 애틀랜타와 계약한 직후 부상을 당했을 때 애틀랜타에 도움이 됐다. 그는 유격수로서 뛰어난 수비력을 보여줬고, 팀이 시즌 초반 무서운 기세로 질주하는 가운데 좋은 타격을 보여준 선수였다. 하지만 이후 두반의 성적은 평범한 수준으로 돌아왔고, 애틀랜타는 김하성과 다른 선수들에게 유격수 출장 시간을 나눠주기 시작했다.

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두반의 방망이가 한동안 다소 주춤했던 것은 사실이지만, 최근 들어 그의 모습은 눈에 띄게 좋아졌다. 이번 시즌과 향후 애틀랜타의 다른 유격수 선택지들이 없다는 점을 고려하면 두반은 팀에 꼭 필요한 선수로 평가된다.

매체는 '애틀랜타는 장기적으로 다른 유격수를 원하더라도 두반을 붙잡아야 한다'며 '그는 시즌 초반 통산 평균보다 훨씬 좋은 타격을 보여줬고, 최근 17경기에서는 타율 0.328, 출루율 0.354, 장타율 0.377을 기록하고 있다'고 설명했다.

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애틀랜타는 두반을 평가할 수 있는 상황이 아니다. 그만큼 두반을 제외한 애틀랜타 유격수들의 공격력은 처참한 수준이다.

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매체는 '김하성은 실패한 영입으로 보이고, 짐 자비스는 좋은 출발 이후 완전히 무너졌다'며 '유격수 자리를 채울 수 있는 유망주들 대부분은 빨라도 최소 1년은 더 기다려야 하며, 그보다 더 오래 걸릴 가능성도 있다'고 전했다.

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상황을 더 어렵게 만드는 것은 자유계약선수 시장을 살펴봐도 유격수 매물이 거의 없다는 점이다. 단기적으로 유격수 문제를 해결하려면 애틀랜타는 두반을 붙잡아야 한다. 유격수 대안을 찾게된다면 두반을 유틸리티로 활용하기 때문에 손해는 없다.

한편, 김하성은 이날 LA 다저스를 상대로 끝내기 안타를 터뜨리며 부활의 신호탄을 쐈다. 김하성이 타격 능력을 회복해 두반의 부담을 덜어줄 수 있을 지 기대를 모은다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com