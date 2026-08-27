옷 찢겨버린 김하성 "화내서 미안해+GOAT" 팬들 극찬…LAD 상대 극적 끝내기 안타 '부활의 신호탄'

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[스포츠조선 강우진 기자]극심한 부진을 보이던 김하성이 부활의 조짐을 보이고 있다. 호쾌한 끝내기 안타로 LA 다저스를 침몰시키는 주인공이 됐다.

김하성은 27일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타의 트루이스트 파크에서 열린 다저스와의 2026시즌 메이저리그 홈경기에서 9회말 끝내기 안타를 터뜨리며 승리의 주역이 됐다. 애틀랜타가 다저스와 5-5로 팽팽하게 맞서는 2사 1·2루 상황에서 김하성이 대타로 출전했다. 그는 다저스의 마무리 투수 태너 스콧을 상대로 명승부를 연출했다. 김하성은 스콧의 공을 계속해서 커트해 내면서 8구까지 가는 집요한 승부를 펼쳤다. 결국 김하성은 스콧의 8구째인 97.2마일의 포심 패스트볼을 공략해 좌익수 앞에 안타를 터뜨렸다. 2루 주자가 3루를 돌아 홈을 밟으면서 경기는 애틀랜타의 6-5 끝내기 승리로 끝이 났다.

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선수들은 오랜 부진을 털고 끝내기 안타를 기록한 김하성을 축하했다. 여러 선수가 그의 유니폼을 잡아당겨 찢어지면서 김하성의 맨몸이 드러나기까지 했다.

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팬들도 열광했다. 사회관계망서비스(SNS)에는 "그동안 화를 내서 미안하다", "내일 당장 선발로 올려라", "김하성은 이 장면 하나로 GOAT다" 등 긍정적인 반응이 쏟아졌다.

김하성은 이 경기 전까지 타율이 0.066에 그쳤다. 메이저리그에서 최악의 타자로 꼽힐 정도였다. 주전 경쟁에서도 완전히 밀려나 벤치에만 머물렀다. 짐 자비스가 마이너리그로 강등된 게 그나마 다행이었다. 간헐적인 출전 기회를 받을 것이란 전망이 나왔기 때문이다.

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김하성의 부진은 오프시즌 부상에서 시작됐다. 지난 1월 한국에 머물다가 빙판길에서 미끄러지는 사고를 당하며 오른손 중지 인대가 파열됐다. 곧바로 수술에 들어갔고, 김하성은 스프링 트레이닝을 진행하지 못했다. 시즌 준비가 늦어지면서 이는 고스란히 성적 하락으로 이어졌다. 이후 또다시 부상으로 전력에서 제외됐고, 최근 다시 팀에 복귀한 김하성이다.

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자비스가 떠나자 곧바로 김하성은 기회를 받았고, 천금 같은 끝내기 안타로 보답했다. 부상에서 완전한 회복을 알린 김하성이 이제 원래의 모습으로 돌아갈 수 있을지에 대한 기대가 커지고 있다. 애틀랜타 입장에서는 유격수 자리에 믿을만한 선수가 필요하다. 포스트시즌 우승까지 바라보는 애틀랜타이기에 김하성이 타격감을 되찾는 것을 간절히 바라고 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com