LAD 日 투수 부상으로 조기 강판→후반기 좋은 흐름 날아갈까 '노심초사'…6피안타 4자책 ERA 4.60

사사키 로키. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]최근 좋은 흐름을 보인 LA 다저스의 일본인 투수 사사키 로키가 부상을 당했다. 그의 좋은 흐름이 끊기지는 않을까 우려는 커지고 있다.

MLB닷컴은 27일(한국시각) '사사키가 이날 열린 애틀랜타 브레이브스와의 경기에서 오른손 중지에 물집이 생기면서 4회 도중 조기 강판됐다'며 '다저스는 이날 경기에서 애틀랜타에게 5-6 끝내기 패배를 당했다'고 보도했다.

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사사키의 갑작스러운 부상으로 다저스는 4회말 1사 상황에서 투수를 교체해야 했다. 선두타자 오지 알비스에게 볼넷을 내준 사사키는 마이크 야스트렘스키에게 안타를 허용했고, 이어 오스틴 라일리에게 희생플라이를 내줘 다저스의 리드는 3-2로 좁혀졌다. 이후 션 머피가 인정 2루타를 터뜨려 주자들이 2루와 3루에 놓이자, 다저스 코치진은 사사키의 상태를 확인하기 위해 마운드에 올라갔다. 이후 사사키는 마운드에서 내려갔다. 이후 우완 에드가르도 엔리케스가 구원 등판했지만, 사사키가 남겨둔 두 명의 주자 모두가 홈을 밟으면서 자책점이 됐다. 사사키는 이날 3⅓이닝 동안 66구를 던져 6피안타, 2볼넷, 3탈삼진, 4자책을 기록했다. 평균자책점은 4.60까지 치솟았다.

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이번 조기 강판은 사사키가 후반기에 보여주고 있던 좋은 흐름에 제동을 걸었다. 사사키는 이날 등판 전까지 올스타 브레이크 이후 최근 6차례 선발 등판에서 평균자책점 2.31을 기록하며 훌륭한 모습을 보이고 있었다. 사사키의 부상이 시즌을 성공적으로 마무리하는데 있어서 악영향을 줄지 관심이 집중된다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com