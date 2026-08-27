박찬호 대기록 깨질까? '불혹' 日레전드 기지개 켠다…'은퇴 부인 → 연봉 포기' 기적 같은 마운드 복귀 이뤄낼까

다르빗슈. AP연합뉴스

사진=다르빗슈 SNS

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[스포츠조선 김영록 기자] "40세가 됐지만, 복귀 준비는 순조롭다."

다르빗슈 유(샌디에이고 파드리스)가 불혹의 나이에 다시 메이저리그 마운드 복귀를 꿈꾼다.

다르빗슈는 27일(한국시각) 자신의 SNS에 빅리그 복귀를 준비중인 근황을 공개했다.

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다르빗슈는 홈구장인 펫코 파크에서 불펜투구를 하는 영상을 공개하며 "40세가 됐다. 작년에 받은 오른쪽 팔꿈치 수술 후 재활을 꾸준히 이어가는 중이다. 수술 후 두번째 불펜투구"라고 설명했다. 이어 "팀에 동행하지 않아도 지원해주는 샌디에이고(파드리스)와 팀 스태프 덕분에 마운드에서 공을 던질 수 있는 상태까지 회복됐다"며 감사를 전했다.

다르빗슈의 불펜투구는 MLB닷컴에도 포착됐다. MLB닷컴은 "펫코파크에 다시 선 다르빗슈를 볼 수 있을지 장담할 수 없었다. 하지만 다르빗슈가 나타났다. 10명의 동료와 코치들에게 둘러싸여 가볍게 불펜피칭을 했다"고 전했다.

다르빗슈. AP연합뉴스

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다르빗슈는 지난 시즌 두 번이나 부상자명단에 이름을 올렸다. 개막을 앞둔 3월말 부상으로 이탈했고, 5월 들어 마이너리그에서 재활 등판을 준비했다. 하지만 팔꿈치 통증이 도져 이번엔 무려 60일짜리 부상자 명단에 올랐다.

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뒤늦게 7월에야 복귀했지만, 15경기 72이닝을 소화하며 5승5패, 평균자책점 5.38로 커리어로우를 기록했다. 그리고 시즌 종료 후인 지난해 11월 팔꿈치 척골 측부 인대 수술을 받았다.

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다르빗슈는 앞서 2023시즌을 앞두고 샌디에이고와 총액 1억 800달러(약 1490억원), 6년 연장계약을 맺은 바 있다. 수술 당시 다르빗슈의 은퇴 여부에 관심이 쏠렸던 이유다. 지난 1월 '3년 잔여계약을 포기하겠다. 다만 은퇴는 아니다. 다시 공을 던질 수 있는 상태가 되면 백지 상태에서 경쟁하겠다'라는 뜻을 밝혀 또한번 이슈가 되기도 했다.

결과적으로 다르빗슈는 올해 개막전을 앞두고 제한선수 명단에 이름을 올리며 올시즌 연봉 1500만 달러(약 207억원)를 포기한 채 편안한 마음으로 재활에 매달려왔다. MLB닷컴은 "다르빗슈는 자신의 미래를 확정지을 준비는 안됐다. 다만 지금 공을 던질 수 있게 됐다"고 강조했다.

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다르빗슈 유. AP연합뉴스

수술 당시 다르빗슈의 재활 후 회복에 걸리는 시간은 12~15개월로 예상됐다. 다르빗슈는 지금부터 공을 던지며 몸을 만들고, 내년 시즌 복귀를 타진할 것으로 예상된다. 크레이그 스태먼 샌디에이고 감독은 "내가 보기엔 돌아올 수 있을 것 같은데, 다르빗슈 본인의 의사가 중요하다"고 강조했다.

2012년 빅리그에 데뷔한 다르빗슈는 지난해까지 텍사스 레인저스, LA 다저스, 시카고 컵스, 샌디에이고 등에서 뛰며 메이저리그 통산 115승을 기록, 아시아투수 박찬호(124승) 노모 히데오(123승)에 이은 3위에 이름을 올리고 있다. 미·일 통산 승수로는 208승으로 구로다 히로키(203승)을 넘어 역대 1위를 기록중인 레전드다.

과연 다르빗슈가 불굴의 의지로 마운드 복귀와, 승수 추가에 성공할 수 있을까.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

◇역대 메이저리그 아시아 다승 톱10

순위=이름=국적=승수

1=박찬호=한국=124승

2=노모 히데오=일본=123승

3=다르빗슈 유=일본=115승

4=구로다 히로키=일본=79승

5=류현진=한국=78승

5=다나카 마사히로=일본=78승

7=마에다 겐타=일본=68승

7=왕첸밍=대만=68승

9=이와쿠마 히사시=일본=63승

10=천웨이인=대만=59승