"돌아와도 주전 따로 있다"던 ATL 감독, 김하성 끝내기에 반색 "정말 자랑스러워"

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[스포츠조선 박상경 기자] 중요한 순간을 안긴 결정적 한방은 결국 차갑던 사령탑의 마음도 흔들었다.

애틀랜타 브레이브스의 월트 와이스 감독이 끝내기 안타로 팀 승리를 이끈 김하성에게 찬사를 보냈다. 애틀랜타는 27일(한국시각) 홈구장 트루이스트파크에서 가진 LA 다저스전에서 5-5 동점이던 9회말 2사 1, 2루에서 터진 김하성의 끝내기 좌전 안타에 힘입어 6대5로 이겼다.

쉽지 않은 승부였다. 1회말 다저스 선발 사사키 로키로부터 선취점을 뽑아낸 애틀랜타는 2회초 곧바로 동점을 내준 데 이어, 3회초 2실점하면서 격차가 벌어졌다. 4회말 3득점으로 사사키를 끌어내린 뒤, 6회말 추가점까지 뽑으면서 승리에 다가서는 듯 했다. 하지만 불펜이 7회초 공격에서 동점을 허용했고, 8회와 9회에도 실점 위기에 놓이는 등 어렵게 승부를 풀어갔다. 8회말에는 득점 찬스를 병살타로 날리는 등 운도 따라주지 않았다.

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이어진 9회말. 애틀랜타는 다저스 좌완 태너 스캇을 상대로 2사후 레인 토머스의 2루타로 끝내기 기회를 잡았다. 다저스 벤치가 오스틴 라일리를 자동 고의4구로 내보낸 가운데, 와이스 감독은 앞서 대주자로 기용했던 빅터 메데로스의 대타로 김하성을 선택했다. 좌타 대타 요원인 도미닉 스미스가 있었지만, 우타인 김하성이 좀 더 낫다는 판단을 내렸다. 김하성은 8구 승부 끝에 기어이 좌전 안타를 때리며 토머스를 홈으로 불러 들여 끝내기 안타의 주인공이 됐다. 팀 동료들이 모두 뛰쳐나와 유니폼 상의를 벗기는 광란의 세리머니로 김하성의 반등을 축하했다.

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김하성은 지난 6월 4일 토론토 블루제이스전 이후 두 달 넘게 무안타였다. 시즌 타율 0.066으로 극도의 부진을 보인 가운데, 미국 현지에선 애틀랜타가 1년 2000만달러 계약 탓에 김하성을 액티브 로스터에 의미 없이 두고 있다는 비난이 이어져 왔다. 와이스 감독은 김하성이 두 번째 부상자 명단에서 복귀한 이달 초 기용법에 대해 "김하성이 복귀하더라도 주전 유격수는 따로 있다"고 말하면서 사실상 그가 전력외라는 점을 밝히기도 했다. 하지만 김하성이 다저스전에서 끝내기 안타를 만들자, 하이파이브를 나누며 기쁨을 감추지 못하는 눈치였다.

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와이스 감독은 경기 후 "김하성이 정말 자랑스럽다. 그동안 여러 어려운 상황을 겪어왔기 때문이다. 그는 리그 최고의 선수였는데, 올 한 해 동안 기량을 되찾기 위해 애써왔다"고 말했다. 그는 이달 김하성의 출전 기회가 적었던 것에 대해 "마우리시오 두반이 좋은 모습을 보이고 있었기 때문에 김하성이 콜업 후 뛸 기회를 찾기 어려웠다"면서 "그럼에도 김하성은 실망하지 않고 정말 열심히 노력했다. 그런 그에게 이런 순간이 찾아왔다. 마치 운명의 장난 같다"고 이날 끝내기를 지켜본 감정을 표현했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com