"더이상 경기 운영 어렵다 판단"…`'7억팔' 박준현, 선발 기회 1번 남았다 [고척 현장]

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 선발 투구하고 있는 키움 박준현. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] 직구 제구 난조로 조기 강판의 쓴맛을 본 신예 우완 박준현에게 다시 한번 선발 기회가 주어진다. 하지만 다음 등판에서도 흔들린다면 선발 잔류를 장담할 수 없는 '외나무다리 승부'다.

키움 히어로즈 설종진 감독은 27일 서울 고척스카이돔에서 열리는 삼성 라이온즈와의 경기를 앞두고 취재진과 만나 직전 등판에서 부진했던 박준현의 상태와 향후 선발 로테이션 운영 계획을 밝혔다.

설 감독은 박준현에게 한 차례 더 선발 기회를 주며 스스로 반등할 수 있는 길을 열어줄 계획이다. 설 감독은 "일단 다음 주까지는 선발로 한 번 더 기회를 줄 생각이다"라며 "다음 주 화요일(1일) 등판에 들어가게 되는데, 화요일 투구 내용과 볼 개수, 경기 운영 등을 종합적으로 지켜보고 다음 행보를 결정할 것"이라고 밝혔다.

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이어 "화요일에 등판하면 일요일 경기는 4일 휴식 후 등판 턴이 되기 때문에, 화요일 경기 결과에 따라 로테이션을 그대로 유지할지 다른 결정을 내릴지 상황을 보겠다"라고 덧붙였다.

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 선발 투구하고 있는 키움 박준현. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 선발 투구하고 있는 키움 박준현. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

설 감독은 27일 경기에서 박준현을 3회 조기 강판할 수밖에 없었던 기술적·심리적 원인을 냉정하게 짚었다. 그는 "직전 경기에서는 초반부터 직구 제구가 거의 잡히지 않았다"라며 "이전 등판에서는 직구 비중을 80% 가까이 가져가더라도 스트라이크 비율이 50% 이상 유지되면서 공격적인 피칭이 가능했는데, 직전 경기에서는 직구가 흔들리다 보니 투구 수가 급격히 늘어났다"라고 설명했다.

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이어 "볼넷이 쌓이고 주자가 계속 누상에 차다 보니 투수 스스로 심리적으로 크게 쫓기는 모습이 보였다. 밸런스가 완전히 무너진 상태에서 3회 볼넷을 내줬을 때는 더 이상 경기 운영이 어렵다고 판단해 일찍 교체했다"라고 설명했다.

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27일 고척 삼성전에 선발 등판한 박준현은 2이닝 4안타(1홈런) 5볼넷 1탈삼진 5실점한 후 강판됐다.

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경기 후 설 감독은 박준현과 미팅을 가졌다. '공격적인 투구 자세'를 주문하기 위해서다. 설 감독은 "오늘 면담을 통해 '안타나 볼넷을 내주기 싫은 마음은 알겠지만, 그렇다고 도망가는 피칭을 해서는 절대 안 된다'고 당부했다"라며 "재정비 차원에서 준비를 철저히 해서 다음 선발 때는 훨씬 나은 피칭을 보여달라고 피드백을 건넸다"라고 전했다.

덧붙여 설 감독은 "어린 선수들이 컨디션 조절이나 기복을 겪는 것은 누구나 거쳐 가는 '성장통'이라고 생각한다"라며 유망주를 감쌌다.

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한편 이날 키움은 서건창(2루수)-김웅빈(3루수)-맷 데이비슨(1루수)-케스턴 히우라(지명타자)-김건희(포수)-이형종(좌익수)-원성준(중견수)-박찬혁(우익수)-최재영(유격수) 순으로 선발라인업을 짰다. 선발투수는 하영민이다.

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 선발 투구하고 있는 키움 박준현. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

고재완 기자 star77@sportschosun.com