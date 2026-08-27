시즌 첫 100타점, '반전의 새 얼굴' CIN 22세 루키가 달성하다...SF 역사적인 역전패의 날

신시내티 레즈 샐 스튜어트. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]신시내티 레즈 샐 스튜어트가 올시즌 첫 100타점의 주인공이 됐다.

스튜어트는 27일(이하 한국시각) 오라클파크에서 열린 샌프란시스코 자이언츠와의 원정경기에서 3번 1루수로 출전해 3타수 1볼넷 무안타에 그쳤으나, 1타점 1득점을 올리며 팀의 10대9 역전승에 힘을 보탰다.

스튜어트는 2-6으로 뒤진 7회초 1사 만루서 중견수 희생플라이를 날려 3루주자 키브라이언 헤이스를 홈으로 불러들였다. 풀카운트에서 우완 투수 라이언 워커의 9구째 몸쪽으로 날아든 82.7마일 슬라이더를 받아쳐 중견수 깊은 플라이로 연결했다. 발사각 42도, 타구속도 91.7마일, 비거리 336피트였다.

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이때 3루주자 헤이스는 여유있게 홈을 밟았고, 2루주자 헥터 로드리게스도 3루까지 진루했다. 그런데 1루주자 엘리 델라크루즈도 2루로 쇄도해 세이프 판정을 받았다. 샌프란시스코의 챌린지 요청이 있었으나, 판정은 바뀌지 않았다.

스튜어트는 양 리그를 합쳐 타점 선두를 달리고 있다. 2위인 세인트루이스 카디널스 알렉 벌리슨(98개)에 2개차로 앞서 있다. 이어 세인트루이스 조던 워커(97개), 워싱턴 내셔널스 CJ 에이브럼스(92개), 볼티모어 오리올스 피트 알론소와 휴스턴 애스트로스 요단 알바레즈(이상 91개) 순으로 뒤를 따르고 있다.

샐 스튜어트. AFP연합뉴스

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보통 타점 부문은 홈런 타자들의 각축장이다. 즉 홈런 1,2위를 다투는 선수들이 타점서도 강세를 나타내기 마련이다. 그런데 올시즌 40홈런으로 이 부문 1위를 달리고 있는 필라델피아 필리스 카일 슈와버는 81타점으로 이 부문서 12위에 그치고 있다.

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37홈런으로 2위인 애틀랜타 브레이브스 맷 올슨은 78타점으로 공동 18위에 불과하다. 30홈런을 때린 타자 10명 중 타점이 가장 많은 선수는 알론소와 알바레즈다.

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스튜어트는 3~4월에 31경기에서 29타점을 올리며 시즌 초반부터 선두권을 형성했다. 5월에는 8타점으로 부진했다가 6월 22타점, 7월 25타점을 올리며 선두 경쟁을 이어나갔다. 8월 들어서도 25경기에서 16타점을 기록 중이다.

스튜어트는 득점권 타율이 0.321로 시즌 타율 0.261을 훨씬 웃돈다. 득점권에서 올린 타점이 81개에 이르고, 주자가 있을 때 때린 홈런이 13개다.

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2003년 12월 생인 스튜어트는 2022년 드래프트 1라운드 전체 32순위로 신시내티의 지명을 받고 입단해 작년 9월 초 메이저리그에 데뷔했다. 18경기에서 타율 0.255, 5홈런, 8타점, 11득점, OPS 0.839를 마크하며 성장 가능성을 보였다.

올시즌 이날 현재 134경기에서 타율 0.261(513타수 134안타), 28홈런, 100타점, 75득점, 56볼넷, 12도루, OPS 0.806을 마크 중이다. 가장 유력한 NL '올해의 신인(Rookie of the Year)' 후보라고 보면 된다.

신시내티 에이유헤니오 수아레즈가 9회초 만루홈런을 터뜨린 뒤 3루를 돌며 윌리 해리스 3루코치와 흥겹게 하이파이브를 하고 있다. AP연합뉴스

한편, 이날 경기에서 신시내티는 3-9로 뒤진 9회초 에이유헤니오 수아레즈의 만루홈런 등 6안타와 2볼넷, 상대실책 1개를 묶어 대거 7득점하며 결국 10대9로 역전승을 거뒀다. 신시내티가 9회 6점차 이상을 뒤집은 것은 1958년 5월 시카고 컵스전 이후 68년 만이다.

샌프란시스코는 구단 역사상 적어도 1901년 이후 9회 최다 점수차 역전패라는 모욕적인 기록을 남기게 됐다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com