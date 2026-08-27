[오피셜] '엄청난 폭우' 광주 롯데-KIA전 우천 취소, 뜻밖의 수확?…"마지막 경기 광주면 좋긴 하죠"

27일 광주기아챔피언스필드에서 열릴 예정이었던 롯데 자이언츠와 KIA 타이거즈의 경기가 많은 비로 취소됐다. 광주=김민경 기자

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "마지막 경기가 광주면 좋긴 하죠."

이범호 KIA 타이거즈 감독의 바람이 이뤄졌다. KIA가 정규시즌 마지막 경기를 광주 홈팬들 앞에서 치를 수 있는 가능성이 열렸다.

KIA는 27일 광주기아챔피언스필드에서 롯데 자이언츠와 주중 3연전 마지막 경기를 치를 예정이었으나 오후 3시쯤부터 거세게 비가 내려 취소됐다. 이 경기는 추후 편성된다.

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이 감독은 우천 취소가 결정되기에 앞서 많은 비가 내리자 "비오는 날 그라운드 사정이 별로 안 좋으면 경기를 안 하는 것이 좋다"는 의견을 밝히며 "마지막 경기가 광주면 좋긴 하죠"라고 덧붙였다.

KBO가 최근 발표한 잔여 경기 일정에 따르면 KIA는 정규시즌 마지막 경기를 오는 10월 7일 부산에서 롯데와 치른다. 추가 취소 경기가 나올 여지도 있지만, 어쨌든 홈에서 정규시즌을 마무리할 수 있는 가능성이 생겼다.

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이 감독은 또 "전날 경기가 깔끔하게 마무리되면 제일 좋은데, 어제 같은 상황도 생길 수 있다. (최)지민이 구위가 나쁘진 않았는데, 롯데 젊은 선수들이 빠른 공에 대처가 잘됐던 것 같다. (정)해영이 (곽)도규까지 다 쓰게 됐다. 우리가 불펜을 전날 많이 써서 비가 와서 취소되면 나쁠 것은 없다"고 했다.

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27일 광주기아챔피언스필드에서 열릴 예정이었던 롯데 자이언츠와 KIA 타이거즈의 경기가 많은 비로 취소됐다. 광주=김민경 기자

27일 광주기아챔피언스필드에서 열릴 예정이었던 롯데 자이언츠와 KIA 타이거즈의 경기가 많은 비로 취소됐다. 광주=김민경 기자

KIA는 이날 경기가 우천 취소되면서 선발 로테이션에 변화를 줄 수 있게 됐다. 취소 경기가 없었더라면 최근 선발진에서 가장 페이스가 안 좋은 황동하가 다음 주에 화요일과 일요일 2차례 등판해야 하는 일정이었기 때문. 이 감독은 화요일 황동하, 일요일 김태형이 등판하는 그림을 일단 그려뒀는데, 로테이션을 아예 수정할 수 있게 됐다.

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이 감독은 "비가 오면 변화가 생길 것이다. 새로 나온 (잔여 경기) 일정에 쉬는 날들이 조금 많아서 그런 것들도 고려해서 로테이션을 짜야 한다. 일단 다음까지는 (황)동하를 던지게 하려 한다"고 했다.

이날 선발 등판이었던 양현종 역시 등판 일정이 조정될 가능성이 생겼다.

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이 감독은 "이번 주말에 아담 올러와 제임스 네일이 다 던지게 할지, 다음 주에 두 명 중에 하나가 2번(화요일, 일요일) 던지게 할지 고민해야 할 것 같다"고 했다.

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. KIA 이범호 감독이 생각에 잠겨 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com