"7~8kg가 빠졌다. 본인이 원했다" 너무 안타까운 AG 탈락, 그 울분 선발 변신으로 푼다 [인천 현장]

7일 잠실야구장에서 열린 SSG와 두산의 경기, SSG 이로운이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.07/

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[인천=스포츠조선 김용 기자] "올시즌에는 계속 선발로 기회를 줄 것이다."

SSG 이로운이 선발 데뷔 준비를 마쳤다. 곧 등판 경기가 결정된다.

SSG 이숭용 감독은 27일 인천SSG랜더스필드에서 열린 한화 이글스전을 앞두고 "이로운이 오늘 퓨처스 경기에서 80개의 공을 던졌다. 어느 타이밍에 올릴지 결정하겠다"고 밝혔다.

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지난해 SSG의 필승조로 우뚝 선 이로운. 올해도 그 역할이 기대됐지만, 생각지 못한 부진에 울어야 했다. 특히 아이치-나고야 아시안게임 대표팀 승선이 유력했으나, 부진으로 막판에 탈락하며 심적 타격까지 입었다. 이에 SSG 구단과 이 감독은 이로운의 선발 전환을 시즌 중 시도하기로 했다. 이로운은 7월31일 키움 히어로즈전 등판 이후 2군에 내려갔고, 이후 13일 NC 다이노스전과 20일 울산 웨일즈전에 나서며 점점 투구수를 늘렸다. 그리고 이날 상무전에서 투구수를 80개까지 글어올렸다.

이 감독은 "남은 시즌 경기에는 선발로 쓰며 테스트를 해보려 한다. 내년에는 어떻게 될지 모르겠지만, 스프링캠프 등 경쟁에서 밀린다고 해도 선발로 준비한 선수는 불펜으로 오는 게 수월하다"며 "동기부여를 주고 싶은 것도 있었고, 본인이 선발 욕심도 있었다. 사실 아시안게임에 나가 금메달을 따 병역 혜택을 받으면 선발로 돌릴 생각을 하고 있었다. 이로운이라는 선수의 능력을 극대화 할 수 있는 방법을 생각해본 결과"라고 밝혔다.

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이 감독은 이어 "이로운이 선발 경쟁을 통해 어떤 모습을 보여줄지 나도 너무 보고 싶다. 벌써 7~8kg이 빠졌다고 하더라. 배영수 코치가 전담해서 훈련을 정말 열심히 했다. 이로운의 선발 전환은 나 혼자만의 결정이 아니다. 프런트, 코칭스태프 모두 상의했다. 결과가 어떻게 나올지는 모르겠지만, 올시즌은 무리하지 않는 선에서 선발로 기회를 줄 것"이라고 설명했다.

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SSG 관계자는 "확실치는 않지만, 다음 주 일정 중 등판이 잡힐 것으로 보인다"고 알렸다.

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인천=김용 기자 awesome@sportschosun.com