LG 날벼락! 선발 요원이 또 빠졌다…"송승기 팔꿈치 염증 2주 이탈→28일 김윤식 선발"

14일 잠실구장에서 열린 KBO리그 LG와 SSG의 경기. 선발 투구하고 있는 LG 송승기. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.14/

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[잠실=스포츠조선 이종서 기자] LG 트윈스가 또 한 번 부상에 아쉬움을 삼키게 됐다.

LG는 27일 잠실구장에서 열리는 NC 다이노스와의 경기를 앞두고 투수 송승기를 1군 엔트리에서 말소했다. 포수 김민수가 28일 등록될 예정이다.

경기를 앞두고 염경엽 LG 감독은 "(송)승기가 팔꿈치가 안 좋다고 하더라"라며 "2주 정도 걸릴 예정"이라고 밝혔다.

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LG 관계자는 "좌측 팔꿈치 굴곡근 염증"이라며 "재활에 2주정도 예상된다"고 설명했다.

2021년 신인드래프트 2차 9라운드(전체 87순위)로 LG에 입단한 송승기는 지난해 11승(8패)을 하면서 데뷔 첫 두 자릿수 승리를 했다.

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올 시즌 역시 선발 한 자리를 책임진 가운데 16경기에서 3승3패 평균자책점 5.53의 성적을 남겼다.

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6월 중순 왼쪽 등 담 증세로 1군 엔트리에서 말소됐던 가운데 7월 복귀했지만, 후반기 5경기에서 2패 평균자책점 6.53으로 좀처럼 힘을 내지 못했다.

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최근 등판은 지난 21일 한화전으로 4⅓이닝 8안타 3볼넷 2탈삼진 5실점을 기록했다.

송승기는 28일 선발 등판 예정이었다. 그러나 부상으로 빠지면서 김윤식이 선발로 나서게 됐다.

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김윤식은 올 시즌 선발과 구원을 오간 가운데 27경기에서 1패 5홀드 평균자책점 4.97의 성적을 남겼다. 마지막 선발 등판은 6월11일 SSG전으로 2⅓이닝 2안타 4사구 4개 1탈삼진 1실점을 했다.

염 감독은 "2군에서 투구수를 늘렸다"라며 "본인도 감이 좋다고 하더라"고 이야기했다.

한편 이날 LG는 신민재(2루수)-박해민(중견수)-오스틴 딘(지명타자)-송찬희(좌익수)-문보경(3루수)-문정빈(1루수)-오지환(유격수)-박동원(포수)-홍창기(우익수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

잠실=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com