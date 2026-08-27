이럴수가, 안그래도 방망이 안맞아 힘든데...한화, 채은성 옆구리 부상으로 이탈 [인천 현장]

18일 대전 한화생명볼파크에서 열린는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 6회말 KIA 네일 상대 안타를 날리고 있는 한화 채은성. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

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[인천=스포츠조선 김용 기자] 안그래도 안맞는데, 채은성까지….

한화 이글스 캡틴 채은성이 선발 라인업에서 제외됐다.

한화는 27일 인천SSG랜더스필드에서 SSG 랜더스와 주중 3연전 마지막 경기를 치른다. 한화는 이날 이원석-문현빈-한지윤-강백호-노시환-김태연-허인서-황영묵-심우준 순으로 타순을 짰다.

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채은성의 이탈이 눈에 띈다. 경기를 앞두고 만난 김경문 감독은 "경기 전 배팅 훈련을 하다 왼쪽 옆구리에 불판감을 느꼈다. 일단 상태를 보고 병원에 가서 검진을 하든 결정을 해야할 것 같다"고 밝혔다.

한화는 인천에 넘어와 SSG를 상대로 2경기 연속 1득점에 그치며 모두 패했다. 그 직전 LG 트윈스전도 3대12로 대패하며 3연패 늪에 빠져있다. 류현진의 경우 26일 경기에서 5이닝 1실점으로 호투했지만, 타선 지원을 받지 못해 9경기 연속 무승 쓴맛을 봐야 했다.

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방망이가 터져야 하는데 채은성까지 빠지게 된 한화다. 채은성은 최근 10경기 타율 3할9푼4리 맹타를 휘두르고 있었으니, 한화 입장에서는 더욱 아쉽게 됐다.

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인천=김용 기자 awesome@sportschosun.com