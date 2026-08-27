"아니 김도영 구위로 누르려고?" 김태형의 일침, 왜 에이스의 고집 지적했나

13일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 롯데의 경기. 6회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 롯데 로드리게스. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.13/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "아니 김도영한테 직구 구위로 누르려고? 그렇게 직구를 던지는 투수가 어딨어."

김태형 롯데 자이언츠 감독은 27일 광주 KIA 타이거즈전이 많은 비로 취소된 가운데 전날 답답했던 에이스 엘빈 로드리게스의 투구를 되돌아봤다.

마지막 5강 희망을 불태우고 있는 롯데는 로드리게스의 호투가 절실했다. 이날 경기를 반드시 잡아야 5강을 계속 노래할 수 있었는데, 로드리게스가 3⅔이닝 6안타(2홈런) 3볼넷 2사구 7삼진 8실점으로 무너지면서 경기가 꼬였다.

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6위 롯데는 KIA에 11대16으로 패해 3연패에 빠졌고, 5위 두산 베어스와는 9경기차까지 벌어졌다. 30경기 남짓 남은 경기수를 고려하면 만회하기가 쉽지 않아졌다.

김 감독은 1-0으로 앞선 1회말 로드리게스가 이호연과 박상준을 사구와 볼넷으로 내보낼 때부터 답답했는데, 로드리게스가 리그 홈런 1위 김도영과 직구로 정면으로 붙는 것을 보고 의아했다. 결과는 김도영의 역전 3점포. 김도영이 시속 155㎞짜리 직구를 잘 밀어치기도 했지만, 로드리게스의 선택도 분명 아쉬웠다는 게 김 감독의 의견이다. 여기서 KIA에 1-3으로 끌려가기 시작하면서 전반적인 경기 운영이 꼬여버렸다.

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로드리게스가 구위에 자신감을 보일 만은 했다.

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김도영은 "로드리게스의 공이 오늘(26일) 정말 좋다고 느꼈고, 직구 구위가 워낙 좋아서 2스트라이크 이후에도 직구에 늦으면 답이 없다고 생각해 계속 직구에 타이밍을 맞추고 있었다. 정말 가볍게 쳤는데, 좋은 결과가 나왔다"고 했다.

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김 감독은 "김도영한테 직구 구위로 누르려고, 직구를 그렇게 던지는 투수가 어디 있나. 힘 잔뜩 들어가서. 변화구 하나 확 던지면 거기서 그냥 상황 끝나는 거였다. 로드리게스나 비슬리가 커맨드 능력이 있는 편은 아니지만, 구위 자체는 좋다. 조금만 더 효과적으로 공을 던지면서 포수 말도 조금 들었으면 좋겠는데"라며 답답함을 감추지 못했다.

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 롯데 로드리게스가 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 1회말 무사 1,2루 KIA 김도영이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

김 감독은 이어 "상황에 따라서 강약 조절도 할 줄 알아야 한다. 비슬리는 자기 공 던지는 것에 확신이 있는 것 같진 않은데, 로드리게스는 직구에 확신이 있다. 좋은 직구를 조금 더 보여주려면 변화구도 필요하다. 전력분석에서도 아마 이야기할 것"이라고 덧붙였다.

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로드리게스는 올 시즌 23경기에서 7승9패, 127⅔이닝, 137삼진, 평균자책점 4.23을 기록하고 있다. 영입 당시 기대치에 비하면 떨어지는 성적이다.

김 감독은 "직구로 타자를 이겨내고 싶은 마음이 큰 것은 알겠지만, 어디에 던지느냐가 중요하다. 직구로 카운트 잡고 유인구를 낮게 던지면 공이 빨라서 배트가 다 나온다. 그런 커맨드가 나오면 던지기 쉬운데, 그게 아쉽다"고 이야기했다.

김 감독은 경기 중반 점수차가 많이 벌어졌을 때 포수 손성빈을 불러 경기 운영의 아쉬움을 이야기했다. 특히 로드리게스가 자기 주장이 강해도 달래서 끌고 갈 수 있어야 한다고 한번 더 짚었다.

김 감독은 "벤치에서 로드리게스 던지는 패턴 보면 안다. (손)성빈이가 사인 냈을 때 싫다고 해서 쓸데없이 직구를 고집해서 투구 수가 늘어난다. 변화구 때 타자의 배트가 나올 확률이 높다. 빠른 템포로 가야 하는데, 괜히 힘을 뺀 게 아쉬워서 그런 이야기를 나눴다"고 했다.

로드리게스가 변화구가 약한 투수도 아니다. 커터와 투심 패스트볼 등 변형 패스트볼과 함께 스위퍼, 체인지업, 커브까지 섞어 던질 수 있다.

이미 중요한 경기를 놓치긴 했지만, 남은 시즌과 재계약 등을 고려한다면 로드리게스는 김 감독의 지적을 새겨들을 필요는 있다.

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 롯데 선발 로드리게스와 포수 손성빈이 대화를 나누고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com