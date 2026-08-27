비에 막힌 김도영의 40홈런 도전...KBO 최연소 기록 다음 기약

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 1회말 무사 1,2루 KIA 김도영이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

27일 광주 기아챔피언스필드에서 열릴 KIA와 롯데의 경기를 앞두고 비가 내리고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.27/

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[광주=스포츠조선 박재만 기자] KIA 타이거즈 김도영의 KBO 역대 최연소 40홈런 도전이 비에 막혔다.

기상청 예보보다 이른 오후 3시께부터 광주에 거센 비가 쏟아지기 시작했다. 구단 관계자들은 서둘러 광주기아챔피언스필드 내야에 방수포를 덮었지만, 이미 그라운드 곳곳에는 빗물이 고이기 시작했다.

결국 KIA와 롯데 자이언츠의 주중 3연전 마지막 경기는 우천 취소됐다. 이날 경기를 손꼽아 기다렸던 KIA 팬들은 아쉬운 발걸음을 돌려야 했다.

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가장 아쉬운 선수는 김도영이었다. 전날 롯데전에서 첫 타석부터 홈런포를 가동한 김도영은 올 시즌 39호 홈런을 기록하며 자신의 한 시즌 최다 홈런 기록을 새로 썼다. 2024시즌 기록했던 38홈런을 넘어 개인 최다 홈런을 경신했다.

이제 김도영에게 남은 것은 단 하나다. KBO 역대 최연소 40홈런이다.

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김도영은 39호 홈런을 터뜨린 뒤에도 개인 기록에 크게 의미를 두기보다 매 타석 투수와의 승부에 집중하는 모습을 보였다. 전날 경기에서도 4타수 2안타 4타점 3득점으로 맹활약하며 팀 승리를 이끌었다.

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27일에도 평소와 다름없이 경기를 준비했다. 하지만 예상보다 일찍 쏟아진 폭우가 김도영의 40호 홈런 도전을 가로막았다.

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KBO 역대 최연소 40홈런 기록은 1999년 삼성 라이온즈 이승엽이 세운 22세 11개월 5일이다. 김도영은 오는 9월 6일까지 40호 홈런을 추가하면 이승엽이 27년 동안 보유한 최연소 기록을 갈아치우게 된다.

하지만 이날 우천 취소로 김도영은 기록 달성을 다음 경기로 미루게 됐다.

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KIA 이범호 감독 역시 이날 우천 취소를 두고 "우리가 불펜을 전날 많이 써서 비가 와서 취소되면 나쁠 것은 없다"고 말했다. 선발 로테이션에도 변화를 줄 수 있게 된 만큼 팀으로서는 휴식과 재정비의 시간을 확보했다.

그러나 KIA 팬들에게는 아쉬움이 남는다. 39호 홈런을 터뜨린 김도영이 곧바로 40호 홈런에 도전할 수 있었던 날이었기 때문이다.

거센 빗줄기에 경기가 취소되면서 김도영의 KBO 역대 최연소 40홈런 도전은 잠시 멈췄다. 기록을 향한 도전은 다음 경기에서 다시 이어진다.

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 메이저리그 스카우터가 현장을 찾아 KIA 김도영을 지켜보고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. KIA 김도영이 타격을 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 1회말 무사 1,2루 KIA 김도영이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/