오랜 기다림 끝났다! "오늘 오후 득남, 4.1㎏ 건강한 아들 자연분만"…힐리어드, 주말 경조휴가 → 차주 복귀 예정 [수원현장]

17일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 5회초 2사 1루 KT 힐리어드가 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.17/

20일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 1회초 1사 1,2루 KT 힐리어드가 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.20/

Advertisement

Advertisement

[수원=스포츠조선 김영록 기자] KT 위즈 샘 힐리어드의 오랜 기다림이 끝났다. 건강한 아들을 품에 안았다.

KT 구단은 27일 수원 KT위즈파크에서 열리는 두산 베어스전을 앞두고 "오후 5시 01분쯤 힐리어드의 아내 카탈린이 무사히 둘째를 낳았다. 4.1㎏ 건강한 아들"이라고 전했다.

힐리어드는 최근 들어 자연분만으로 진행한 아들의 출산이 좀처럼 이뤄지지 않아 고민이 많았다. 당초 8월 둘째주 출산 예정이었다가, 벌써 열흘 넘게 늦어진 상황. 앞서 26일 수원 두산전 때는 이강철 KT 감독이 "아내의 진통이 강해져 언제든 병원에 갈 수 있도록 지명타자로 기용했다"고 밝히기도 했다.

Advertisement

힐리어드는 올해 30홈런 99타점 OPS(출루율+장타율) 0.928을 기록중인 KT의 복덩이 외국인 선수다. 한때 홈런왕 경쟁에도 뛰어들었지만, 김도영(KIA)이 39개, 오스틴(LG)가 35개를 친 지금 힐리어드는 그대로 30개에 머물러있다. 아이 걱정 때문인지 8월 한달간 성적이 타율 2할1푼4리, 2홈런으로 부진했고, 시즌 타율도 3할 아래로 떨어졌다.

이날 경기전 출산이 임박했다는 소식이 전해졌고, 이강철 감독은 힐리어드 없는 라인업 구성을 마쳤다. KT는 이날 최원준(중견수) 김현수(1루) 안현민(우익수) 장성우(지명타자) 김상수(2루) 허경민(3루) 장진혁(좌익수) 한승택(포수) 권동진(유격수) 라인업으로 나선다. 힐리어드의 자리는 장진혁이 메운 모양새. 선발은 '고퀄스' 고영표다.

Advertisement

그리고 이날 오후 5시를 조금 넘긴 시각 마침내 힐리어드의 아들이 태어났다.

Advertisement

17일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 5회초 2사 1루 KT 힐리어드가 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.17/

KBO 규정상 경조 휴가는 선수에게 보장된 권리다. 일단 1군 엔트리에서 제외되지만, 일반적인 말소와 달리 10일을 채우지 않고도 언제든 복귀할 수 있다.

Advertisement

이강철 감독은 "힐리어드가 올시즌초 부진할 때 기다릴 여유가 있어서 다행이었다. 또 원체 발도 빠르고 수비도 좋고 파워도 좋아서 기다릴 만한 가치도 있었다. 참고 기다리니 자기 가치를 보여주더라. 그 부침을 이겨내고 최고의 타자로 거듭나 기쁘다"면서 "가장으로서의 역할을 다하고 건강하게 돌아와 다시 힘을 보태주면 좋겠다"고 강조했다.

이어 힐리어드의 빈자리에 대해서는 "일단 힘있는 타자(문상철)를 불렀다"고 덧붙였다.

Advertisement

KT는 다가오는 아이치-나고야 아시안게임에 선발 소형준-오원석, 마무리 박영현이 출전한다. 말그대로 KT 마운드의 기둥뿌리들이 송두리째 빠지는 상황.

이강철 감독은 "다행히 경기가 촘촘하지 않다. 외국인 투수 둘하고 고영표, 배제성까지 4인 선발을 돌리면 될 것 같다"면서 "마무리는 상황에 따라 맞는 선수를 기용하겠다. 스기모토가 마무리의 압박감을 이겨낼 수 있을까 싶다. 경험많은 우규민이나 주권이 나을 것 같다"고 강조했다.

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com