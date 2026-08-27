"신경 안쓰인다고 하면 거짓말"…KTvs삼성, 단두대 매치 "가용 전력 총동원할 것" 벌써부터 '후끈' [고척 현장]

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 삼성이 키움에 승리했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 삼성 선수들. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

사진 제공=KT 위즈

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] 그야말로 빅매치다.

한국시리즈 직행 티켓이 걸린 1위 자리를 놓고 2위 삼성 라이온즈가 28일부터 1위 KT 위즈와 물러설 수 없는 주말 3연전 '단두대 매치'를 펼친다.

27일 서울 고척스카이돔에서 만난 삼성 라이온즈 박진만 감독은 "주말 3연전이 신경 안 쓰인다고 하면 거짓말이다. 준비를 정말 잘해야 한다"고 멋쩍게 웃었다.

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박 감독은 전날(26일) 두산 베어스를 상대로 9회 극적인 4대3 역전승을 거두며 1위를 지킨 KT의 경기 결과를 경기 후 직접 확인했다고 털어놨다.

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 5회초 무사 만루. 삼성 김영웅이 만루홈런을 날렸다. 동료들의 축하를 받고 있는 김영웅. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

사진 제공=KT 위즈

박 감독은 "경기 중간에 틈틈이 스코어를 확인했는데, 끝나기 직전까지만 해도 두산이 이기고 있는 줄 알았다"라며 "경기를 마치고 라커룸에 들어가 확인해 보니 4대3으로 뒤집혔더라. KT가 9회에 역전을 해내는 것을 보고 '역시 KT 분위기가 만만치 않다'는 것을 실감했다"라고 전했다.

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이어 "KT가 워낙 좋은 흐름을 타고 있는 만큼 우리도 최대한 가용 전력을 총동원해야 한다"라면서도 "하지만 상대 결과에 일희일비하기보다는 한 경기 한 경기 우리 플레이에 충실하며 승수를 쌓는 것이 가장 중요하다"라고 강조했다.

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현재 1위 KT(65승 42패 3무, 승률 0.607)와 2위 삼성(66승 44패 3무, 승률 0.600)의 격차는 불과 0.5경기다. 주말 3연전 첫 경기 결과에 따라 곧바로 선두 자리가 바뀔 수 있는 초접전 형국이다.

사진 제공=KT 위즈

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삼성이 올 시즌 KT를 상대로 투타 전력에서 뚜렷한 강세를 보여온 만큼, 홈인 라팍에서 펼쳐지는 이번 3연전은 놓칠 수 없는 1위 경쟁의 모멘텀이 될 전망이다.

변수는 날씨다. 기상청에 따르면 28일(금요일)부터 남부 지방에 비 예보가 내려져 있어 대구 3연전의 정상 진행 여부가 불투명하다.

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박 감독은 우천 변수에 대해 "내일부터 남부 지방에 비 예보가 있어 상황을 지켜봐야 한다"라며 "만약 이번 3연전이 비로 밀리게 되면 정규시즌 맨 마지막에 1위 결정전이나 다름없는 최종 승부를 치르게 될 수도 있다"라고 내다봤다.

우천 순연에 따른 득실에 대해서는 "고척돔과 달리 천연잔디 야외 구장은 비가 올 때 무리하게 경기를 치르면 막판 스퍼트를 올려야 할 주축 선수들이 부상을 당할 위험이 매우 크다"라며 "팀 분위기를 떠나 시즌 막판 가장 중요한 것은 선수단 부상 방지다. 그라운드 컨디션이 나쁘다면 무리하게 경기를 강행하지 않는 것이 맞다"라고 확고한 기준을 밝혔다.

한편 27일 키움전에 삼성은 김지찬(중견수)-김성윤(우익수)-구자욱(좌익수)-최형우(지명타자)-르윈 디아즈(1루수)-류지혁(2루수)-김영웅(3루수)-이재현(유격수)-강민호(포수) 순으로 선발 라인업을 짰다. 선발 투수는 원태인이다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com