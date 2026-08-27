5년 만에 돌아온 '로맥아더' 그동안 어찌 지냈나..."캐나다서 짬뽕 먹어요" [인천 현장]

사진=김용 기자

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[인천=스포츠조선 김용 기자] "아직도 한국이 생각나면 짬뽕을 먹는다."

'로맥아더' 인천 야구의 전설적 외국인 타자 로맥이 돌아왔다.

로맥은 27일 인천SSG랜더스필드에서 열린 한화 이글스전을 앞두고 가족들과 함께 시구 행사에 나섰다. 로맥은 최근 한국의 예능 프로그램 출연을 통해 입국했는데, 이 소식을 들은 SSG 구단은 '홈커밍데이' 이벤트를 열어 로맥 가족과 팬들이 인사할 수 있는 시간을 마련했다. 9세 첫째 내쉬와 6세 둘째 피어스가 서로 시구를 하겠다고 설전(?)을 벌이다 형 내쉬가 시구, 피어스가 시포, 로맥이 시타를 하는 걸로 정리됐다.

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로맥은 인천 야구팬들이라면 잊을 수 없는 외국인 강타자. 2017년 SSG의 전신인 SK 와이번스 유니폼을 입고 KBO리그에 데뷔했다. 첫 시즌 31홈런을 친 로맥은 2018 시즌 타율 3할1푼6리 43홈런 107타점이라는 엄청난 기록을 남기며 SK의 한국시리즈 우승을 이끌었다. 로맥은 야구 실력 뿐 아니라 늘 "주장을 하고 싶다"고 얘기하는 등 팀에 대한 애정을 듬뿍 드러내 선수단과 팬들의 많은 사랑을 받은 선수다.

2020 시즌까지 SK 유니폼을 입고 뛴 로맥은 2021 시즌 팀이 SSG로 변신한 후에도 재계약에 성공했지만, SSG 첫 시즌 급격한 하락세를 타며 한국을 떠나야만 했다. 로맥은 곧바로 은퇴를 선언하고 고국 캐나다로 돌아가 학생 야구팀 코치로 변신했다.

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그리고 5년 만에 한국, 랜더스필드에 돌아오게 됐다. 선수 때보다 훨씬 마르고 탄탄한 체형을 유지하고 있었다. 로맥은 "1주일에 3번 스쿼시를 한다. 선수로 야구 경기를 위해 준비하던 운동과 열정을, 지금은 스쿼시를 위해 쏟고 있다"고 설명했다.

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25일 인천 SK행복드림구장에서 KBO리그 SK 와이번스와 두산 베어스의 경기가 열렸다. 2회 SK 로맥이 두산 이현호를 상대로 투런 홈런을 날렸다. 동료들과 하이파이브를 나누고 있는 로맥. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2018.07.25/

로맥은 "오랜만에 여러 사람들을 만나 인사를 해 좋았다. 특히 당시 같이 뛰었던 한유섬, 지금은 코치가 된 김성현과 많은 얘기를 했다. 최정이 없어 아쉬웠지만, 돌아오는대로 밥을 먹기로 했다. 같이 선수로 있었는데 다른 팀에 갔거나, 다른 일을 하거나, 코치 유니폼을 입고 있으니 기분이 이상했다"고 말하며 웃었다. 최정은 미국에서 고관절 수술을 받고 곧 귀국한다.

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로맥은 "한국에 들어오자마자 많이 바빴다. 오자마자 랜더스필드에 와 '치맥'을 먹고, 스크린 야구도 해보고 찜잘방도 갔다. 어제는 가족들과 한국 에티켓을 배우는 문화 체험도 했다. 선수 때 즐기지 못했던 것들을 했다"며 흡족해했다.

한국이 그립지는 않을까. 로맥은 "내가 살고 있는 곳에 제법 큰 한인 커뮤니티가 있다. 한국 음식이 생각나면 짬뽕을 먹으러 간다"고 소개했다. 이어 "우리 가족이 살던 송도에 있는 센트럴 파크, 첫째가 다니던 유치원과 키즈카페 등이 생각난다. 우리 가족에게 보내주셨던 응원, 작은 선물들이 소중했다. 따뜻한 기억이다. 이번에 한국에 오며 아내와 그 얘기를 가장 많이 나눴다. 첫째는 한국 유치원에서 먹은 김을 잊지 못하고, 이번에 오면서 혼자 2봉지를 다 먹었다"고 말해 웃음을 선사했다.

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2018 KBO리그 한국시리즈 6차전 SK와 두산의 경기가 12일 오후 서울 잠실야구장에서 열렸다. 우승을 차지한 SK 힐만 감독이 로맥과 포옹을 나누고 있다.잠실=김경민 기자 yungmin@sportschosun.com /2018.11.12/

로맥은 "2018년이 가장 생각난다. 아직도 동영상 플랫폼을 통해 그 때 하이라이트를 찾아본다. 두산 베어스와의 한국시리즈도 대단했지만, 그 전 넥센 히어로즈와의 플레이오프 시리즈가 기억에 많이 남는다"고 말했다. 당시 SK는 정규시즌 2위로 포스트시즌에 올라 플레이오프에서 넥센과 역사에 남을 5차전 명승부를 벌였다. 그리고 한국시리즈에서 두산 베어스를 누르고 감격의 우승을 차지했다.

로맥은 KBO리그 역사상 유일하게 잠실구장에서 2번의 장외홈런을 친 선수다. 잠실구장이 없어진다는 걸 알고 있었을까. 로맥은 "새 구장을 지을 때 내 공이 떨어진 곳에 꼭 표시만 해달라"고 유쾌하게 말했다.

인천=김용 기자 awesome@sportschosun.com