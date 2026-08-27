"3연투 문제없다!" 두산의 자부심, 7회 리드시 역전패 '0' 막강 불펜…"두려움 이겨내길" [수원포커스]

25일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 두산 김택연이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.25/

23일 잠실구장에서 열린 KBO리그 두산과 롯데의 경기. 9회 마운드 올라 투구하고 있는 두산 이영하. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.23/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] "우리 필승조 불펜 3명이 리그에서 최고라고 생각하는데…"

7회까지 리드시 12승무패. 두산 베어스가 올시즌 기록중인 막강 불펜의 존재감이다.

KT 위즈(16승무패1무)와 달리 작은 흠집 하나조차 없다. 27일 수원에서 만난 김원형 두산 감독은 "우리 필승조 3명(김택연 타카다 이영하)이 리그에서 가장 강한 불펜 구성"이라며 "1점차 경기가 힘든 건 당연하지만, 어제 같은 경기는 이영하가 막아주길 기대했다"며 아쉬워했다.

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두산은 앞서 25일 경기에선 3대1로 승리했다. 하지만 전날 두산은 4-3으로 앞선 9회말 KT 김현수에게 2타점 끝내기 적시타를 허용해 연승으로 이어가지 못했다. 2-3으로 뒤지다 7회 1점, 8회 1점을 따내며 뒤집었던 경기. KT의 마지막 뒷심에 재역전 패를 경험했다.

25일 수원KT위즈파크에서 열린 두산과 KT의 경기. 두산 타카다가 8회말 내야땅볼 타구를 향해 손짓하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.25/

필승조 3명이 모두 이틀 연속 등판을 소화한 상황. 김원형 감독은 "나는 쉬게해주고 싶은데, 본인들이 괜찮다고 한다"면서 "김택연은 투구수가 많은 편이라 쉬게 했다. 타카다와 이영하는 상황이 되면 등판할 것"이라고 설명했다.

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이어 "뭐든지 완벽할 순 없다. 어제에 사로잡히면 안된다. 오늘은 오늘 경기를 해야한다. 큰 스트레스를 받으면 경기에 나서는 것도 두려움이 생기기 마련인데, 오늘 경기에서 성공함으로써 어제의 기억을 지우기 바란다"라고 강조했다.

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확 달라진 타카다에 대해서는 "원래 일본 2부리그에 참여하는 독립구단에서 뛰던 선수이기도 하고....이제 한국 무대에 적응된 것 같다"는 속내를 전했다. "지금 이야기할 부분은 아닐 수 있지만, 난 내년에도 타카다와 함께 하고 싶은데, 만약 타카다가 좋은 모습을 보이고 싶어서 NPB에 복귀한다면 그것도 좋은 선례로 남을 것"이라고 강조했다.

21일 잠실구장에서 열린 두산과 롯데의 경기. 두산 김원형 감독이 인터뷰를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.21/

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다만 전날 실책 3개에 대해서는 "할말이 없다. 실책만 좀 줄었여더라면 싶다. 블론 세이브가 그렇듯 수비도 그런 날이 있구나 싶을 수 있는데, 최근 경기에서 계속 수비가 좋지 않다. 오늘은 선수들이 더 집중하길 바란다"고 강조했다.

아시안게임에 대해선 "일단 13일까지 곽빈 최민석 박준순을 최대한 쓸 예정이다. 다행히 아시안게임 때 8경기밖에 안한다"면서 "그에 맞게 선발투수를 준비하겠다. 외국인 둘과 최승용 다음에 타카다를 쓸 예정이었는데, 필승조로 너무 잘해서 고민"이라고 설명했다.

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수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com