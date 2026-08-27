"가장 예상치 못한 영웅" "영화 같은 순간" '84일 만 깜짝 부활'→다저스 침몰, 각본없는 끝내기 드라마 한편에 미국이 들썩

Atlanta Braves pinch-hitter Ha-Seong Kim, center, is mobbed by teammates Victor Mederos, left, and Mauricio Dubon, right, after Kim hit a game-winning RBI single against the Los Angeles Dodgers during the ninth inning of a baseball game, Wednesday, Aug. 26, 2026, in Atlanta. (AP Photo/Erik S. Lesser)

ATLANTA, GEORGIA - AUGUST 26: Ha-Seong Kim #7 of the Atlanta Braves reacts with Mauricio Dubon #14 following a walk off single during the ninth inning against the Los Angeles Dodgers at Truist Park on August 26, 2026 in Atlanta, Georgia. Todd Kirkland/Getty Images/AFP (Photo by Todd Kirkland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 정현석 기자]극심한 타격 슬럼프와 길어진 백업 생활. 오랜 기다림 속에서도 묵묵히 기회를 기다리던 애틀랜타 김하성이 드디어 깨어났다.

메이저리그 최고 강호 LA 다저스를 상대로 극적인 끝내기 안타를 터뜨리며 팀 승리의 주역이 됐다.

김하성은 27일(한국시각) 미국 조지아주 애틀랜타의 트루이스트 파크에서 열린 메이저리그 LA 다저스와의 홈 경기에서 5-5로 맞선 9회말 2사 1, 2루 끝내기 찬스에 타석에 들어섰다.

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지난 16일 애리조나전 출전 이후 10경기 만의 츨전. 지난 6월 4일 토론토전 이후 무려 84일 동안 안타가 없던 27타수 무안타 극도의 침체기 속에서 찾아온 결정적 순간이었다.

다저스 좌완 마무리 태너 스콧을 상대한 김하성은 볼 3개를 침착하게 골라낸 뒤 연이은 파울로 3B2S 풀카운트를 만들었다. 8구째 몸쪽 깊은 156km(97마일) 빠른 공을 매섭게 잡아당겨 좌전 적시타를 터뜨렸고, 2루 주

ATLANTA, GEORGIA - AUGUST 26: Ha-Seong Kim #7 of the Atlanta Braves reacts with teammates after hitting a walk off single during the ninth inning against the Los Angeles Dodgers at Truist Park on August 26, 2026 in Atlanta, Georgia. Todd Kirkland/Getty Images/AFP (Photo by Todd Kirkland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

자가 홈을 쓰러지듯 밟으며 6대5 끝내기 승리를 완성했다.

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타구가 외야를 가르자 트루이스트 파크는 광란의 도가니로 변했고, 동료들은 일제히 뛰어나와 김하성의 유니폼을 찢을 듯 벗겨내는 격렬한 세리머니로 영웅의 탄생을 축하했다.

"2000만 달러의 가치를 증명한 한 방"

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현지 매체들은 일제히 김하성의 반전 드라마에 집중했다.

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MLB.com의 애틀랜타 전담 베테랑 기자 마크 보우먼은 "오늘 밤 트루이스트 파크에서 나온 가장 예상치 못한 영웅"이라며 "그동안의 부진을 씻어낸 2000만 달러 가치의 한 방"이라고 평가했다.

타율이 0.078까지 추락하며 극심한 비판 속 위축됐던 그가 리그 정상급 마무리 투수를 상대로 8구까지 가는 집요한 승부 끝에 결과를 만들어낸 점에 대해 현지 언론들은 "절망적인 상황에서도 꺾이지 않은 집중력이 만들어낸 영화 같은 순간"이라고 조명했다.

ATLANTA, GEORGIA - AUGUST 26: Ha-Seong Kim #7 of the Atlanta Braves reacts with Victor Mederos #58 following a walk off single during the ninth inning against the Los Angeles Dodgers at Truist Park on August 26, 2026 in Atlanta, Georgia. Todd Kirkland/Getty Images/AFP (Photo by Todd Kirkland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

"단 한번도 풀이 죽거나, 태만하지 않고 정말 열심히 노력했다"

애틀랜타 브레이브스 월트 와이스 감독은 "김하성은 그동안 경기에 자주 출전하지 못하는 힘든 상황에서도 단 한 번도 풀이 죽거나 태만해지지 않고 매일 정말 열심히 노력했다. 락커룸에서 모든 동료가 그를 진심으로 응원하고 있었기에, 오늘 밤 김하성이 승리를 가져온 이 순간이 그 누구의 활약보다 기쁘다"며 박수를 보냈다.

상대 팀 LA 다저스 벤치 역시 "스콧의 구위는 나쁘지 않았으나, 김하성이 불카운트 승부에서 파울을 걷어내며 공을 완벽히 적응해냈다. 2사 후 득점권에서 단 하나의 실투성 볼을 놓치지 않고 침착하게 대응한 상대 타자의 집중력이 뛰어났다"고 쿨하게 인정했다.

ATLANTA, GEORGIA - AUGUST 26: Ha-Seong Kim #7 of the Atlanta Braves hits a walk off single during the ninth inning against the Los Angeles Dodgers at Truist Park on August 26, 2026 in Atlanta, Georgia. Todd Kirkland/Getty Images/AFP (Photo by Todd Kirkland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

극적 반등의 터닝포인트 될까

그동안 거센 비난 속 궁지에 몰렸던 김하성에게 이번 끝내기 안타는 팀 내 입지를 확인하고, 사기를 올리는 분수령이 될 전망이다.

특히 강호 다저스를 상대로 거둔 위닝 시리즈를 가져온, 팀 전체 분위기를 반전시키는 결정적 한방이 됐다. 84일 간의 무안타 가뭄과 10경기 만의 교체 출전이라는 열악한 조건 속에서 156km의 강속구를 받아쳐 결과를 만들어낸 것은 김하성의 베테랑다운 노련함과 정신력을 증명한 짜릿한 명장면이었다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com