타순 변화 없는데, 리드오프 박찬호 → 정수빈만 교체 왜? 김원형 감독의 속내는 [수원포커스]

21일 잠실구장에서 열린 두산과 롯데의 경기. 2회말 2사 3루 두산 정수빈이 안타를 날리고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.21/

23일 잠실구장에서 열린 KBO리그 두산과 롯데의 경기. 3회 1타점 적시 2루타를 날린 두산 박찬호. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.23/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] 리드오프가 바뀌었다. 상대 선발투수 저격에 나선 두산 베어스다.

두산은 27일 수원KT위즈파크에서 KT 위즈와의 주중시리즈 3차전 경기를 치른다. 앞서 최민석-소형준이 맞붙은 첫날은 두산, 대니엘-잭로그가 맞대결을 벌인 둘째날은 KT가 웃었다.

이날 두산은 정수빈(중견수) 안재석(3루) 박준순(2루) 양의지(지명타자) 김민석(좌익수) 세베리노(1루) 박찬호(유격수) 조수행(우익수) 윤준호(포수) 라인업으로 임한다. 선발은 최승용이다.

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포수나 하위타순의 일부 조정을 제외하곤 비슷한 타순을 유지하던 두산이 변화를 줬다. 리드오프를 박찬호에서 정수빈으로 교체한 것.

21일 잠실구장에서 열린 두산과 롯데의 경기. 두산 김원형 감독이 인터뷰를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.21/

이에 대해 김원형 두산 감독은 "상대전적을 보고 결정했다"고만 답했다. 정수빈은 2024년부터 올해까지 3시즌 동안 고영표를 상대로 타율 5할8푼8리(17타수 10안타) OPS(출루율+장타율) 1.435를 기록중이다. 반면 박찬호는 타율 2할2푼2리(18타수 4안타)에 그치고 있다.

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김원형 감독은 전날 블론세이브를 기록한 마무리 투수 이영하에 대해 "힘든 상황인 건 알지만, 이영하가 막아주길 바랐다"면서 "우리 필승조 3명(김택연 타카다 이영하)이 리그 최고라는 생각은 변함없다"라고 강조했다.

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KT는 최원준(중견수) 김현수(1루) 안현민(우익수) 장성우(지명타자) 김상수(2루) 허경민(3루) 장진혁(좌익수) 한승택(포수) 권동진(유격수)으로 맞선다. 경조사(출산) 휴가로 빠진 힐리어드의 자리는 장진혁이 메운 모양새. 선발은 '고퀄스' 고영표다.

25일 수원KT위즈파크에서 열린 두산과 KT의 경기. 두산 이영하가 9회말 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.25/

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수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com