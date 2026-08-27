1R 루키, 다시 재정비한다 "150㎞에 놀라더라"…퓨처스 홈런 1위 전격 등록

10일 잠실구장에서 2026 KBO퓨처스리그 올스타전이 열렸다. 타격하는 NC 신재인. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.10/

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[잠실=스포츠조선 이종서 기자] "150㎞ 공에 놀라더라고."

NC는 27일 잠실 LG 트윈스전을 앞두고 내야수 한재환과 투수 이준혁을 콜업했다. 동시에 신인 내야수 신재인과 투수 최요한을 엔트리에서 말소했다.

2026년 신인드래프트 1라운드(전체 2순위)로 NC 지명을 받은 신재인은 올 시즌 1군과 2군을 오갔다. 1군 50경기에 출전한 그는 타율 1할7푼7리 3홈런 9타점을 기록했다.

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26일 잠실 LG전에 5회말 김휘집의 대수비로 경기에 나섰다. 5회와 7회 실책 두 개를 했고, 타석에서는 삼진과 3루수 땅볼을 기록했다.

이호준 NC 감독은 "150㎞의 공이 날아오면 놀라더라. 분명 직구를 노리고 들어갔는데 생각보다 더 빨리 들어와서 못쳤다고 하더라. 어제 우강훈의 공이 빠르기도 했지만, 본인이 생각한 것보다 더 빠르고 순식간에 들어와서 힘들어 하는 것 같다"라며 "스윙의 아크가 크긴 하다. 장점이 될 수 있지만, 타이밍이 늦는 선수에게는 오히려 약점이 된다. 그런 부분을 이야기해서 내려보냈다"고 설명했다.

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최요한에 대해서는 "8일 만에 등판했는데 가능성을 확인했다. 2군에서 던지게 하려고 했다"고 말했다. 최요한은 26일 LG전에서 2이닝 3안타(1홈런) 2탈삼진 3실점(2자책)을 기록했다.

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이날 1군에 등록된 한재환은 2020년 신인드래프트 2차 8라운드(전체 71순위)로 NC에 입단했다. 올 시즌 8경기에서 타율 1할5푼4리 1홈런을 기록했다.

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1군과 2군을 오간 가운데 퓨처스리그에서의 성적은 좋다. 올 시즌 퓨처스리그에서 74경기에 출전해 타율 3할5리 17홈런을 기록하고 있다. 17홈런은 박한결(상무)과 함께 퓨처스리그 홈런 공동 1위의 기록이다.

이호준 NC 감독은 "홈런 1위를 하고 있어서 한번 부르려고 했다"고 설명했다.

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한편, 이날 NC는 김주원(유격수)-최정원(중견수)-박민우(2루수)-블레인 크림(1루수)-박건우(지명타자)-김휘집(3루수)-안중열(포수)-박시원(우익수)-천재환(좌익수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.