설마 혼자 삼진 당해서? 한화 심우준은 왜, 1회초 공격 끝나고 교체됐나 [인천 현장]

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 한화 심우준이 타격을 하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.30/

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[인천=스포츠조선 김용 기자] 삼진 당하고 왜 빠졌을까.

한화 이글스는 27일 인천SSG랜더스필드에서 SSG 랜더스와 주중 3연전 마지막 경기를 벌이고 있다. 3연패 탈출을 위해 꼭 이겨야 하는 경기.

시작은 좋다. 1회 안타 딱 1개 치고 타자 일순하며 무려 4점을 뽑았다. SSG 선발 김건우가 시작부터 극악의 제구 난조를 보이며 손쉽게 점수를 얻었다. 병살로 이닝이 끝나야 하는데 SSG 3루수 안상현의 실책까지 겹쳤다. 최근 방망이가 심각하게 터지지 않던 한화이기에 이런 전환점을 만나는 건 기쁜 일.

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1회 마지막 아웃 카운트는 9번 심우준이 당했다. 홀로 헛스윙 삼진. 그런데 1회초 공격 후 박정현으로 교체됐다. 설마 혼자 삼진 당했다고 빠졌을까.

이유가 있었다. 한화 관계자는 "심우준은 오른쪽 발목 불편감으로 인해 선수 보호 차원에서 교체됐다. 아이싱 처치중"이라고 밝혔다.

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한화는 이날 경기를 앞두고 최근 맹타를 휘두르던 주장 채은성이 옆구리 불편감을 호소해 라인업에서 빠졌는데, 연이어 주축 선수 부상 소식이 나왔다.

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인천=김용 기자 awesome@sportschosun.com