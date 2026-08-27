'ERA 9.28' KIA 인내심 어디까지, 국내 1선발급이었는데…"다음까지는 던지게 한다"

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 1회 마운드에 오른 KIA 선발 황동하. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "다음까지는 (황)동하를 던지게 하려 한다."

이범호 KIA 타이거즈 감독의 인내심은 어디까지일까. 8월 들어 힘든 시간을 보내고 있는 5선발 황동하를 조금 더 끌고 가기로 했다.

황동하는 전반기만 해도 KIA 국내 선발진의 단비와 같은 존재였다. 빌드업을 위해 롱릴리프로 시즌을 맞이했고, 이 감독은 지난 4월 말부터 때가 왔다고 판단해 황동하를 선발로 보냈다. 황동하는 5월 한 달 동안 5경기에서 4승, 30⅓이닝, 평균자책점 1.48을 기록, KIA의 국내 1선발이라는 평가를 받았다.

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하지만 6월부터 조금씩 기복을 보이기 시작했다. 6월 평균자책점 4.58, 7월 평균자책점 5.84를 기록하며 갈수록 안정감이 떨어지기 시작했다. 이 감독은 황동하의 체력을 고려해 엔트리에서 제외하면서 휴식을 주기도 했는데, 역부족이었다.

8월 들어서는 더 힘겨워하고 있다. 3경기에서 1패만 떠안으면서 10⅔이닝, 평균자책점 9.28로 부진하다. 국내 선발진이 풍부한 팀이었다면, 일찍이 보직 변경 또는 2군에서 재정비할 시간을 줬을 성적이다.

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이 감독은 일단 황동하에게 한 경기만 더 맡기기로 했다. KIA는 추후 잔여 일정이 시작되면 경기 일정이 꽤 띄엄띄엄 있어 5선발 체제를 고집할 이유는 없다. 아담 올러-제임스 네일-양현종-시라카와 케이쇼까지 최소 5이닝 이상은 맡길 수 있는 카드가 확보돼 있다.

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26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. KIA 황동하가 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 1회 마운드에 오른 KIA 선발 황동하. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

이 감독은 27일 광주 롯데 자이언츠전이 비로 취소되기 전 "다음 주에 동하가 2번(화요일, 일요일) 던져야 한다. 동하를 우선 화요일에 던지게 하고, (김)태형이를 일요일로 맞추려 한다. 동하를 먼저 들어가게 해서 던지는 상황을 보고, 태형이를 주말에 한번 쓸까 싶다"고 했다.

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하지만 이날 많은 비가 내려 우천 취소라는 변수가 생겼다. KIA에는 단비다. 올러 또는 네일을 다음 주에 화요일과 일요일에 2번 쓸 수 있는 가능성이 생겼다.

이 감독은 "주말에 올러와 네일로 갈지, 다음 주에 둘 중에 한 명을 2번 던지게 할지 고민해야 할 것 같다"고 밝혔다.

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4위 KIA는 3위 LG 트윈스를 0.5경기차로 압박하고 있다. 다음 달 14일부터 아시안게임 대표팀에 김도영 박재현 성영탁 등 핵심 선수들 차출돼 2주 동안 자리를 비우는데, 가능한 선발진이 안정적으로 버텨야 이들의 공백이 크게 티가 나지 않을 수 있다. 잔여 경기는 일정이 빡빡하지 않기에 올러와 네일의 비중이 더 커질 수도 있다.

이 감독은 "네일과 올러가 이미 이닝을 많이 기록하고 있다. (양)현종이랑 시라카와의 컨디션이 괜찮다. 무조건 네일과 올러로 짜는 게 팀에 유리할지, 고민해야 한다. 마지막에 LG랑 KT 상대 10경기가 몰려 있다. 두 선수의 체력 안배를 잘해 줘서 KT와 LG전을 준비하는 게 나을지, 앞에다 끌어다 써서 잡을 경기를 많이 잡는 게 나을지 상황을 봐서 선택해야 할 것 같다. 아시안게임 기간에 어떻게 성적을 내냐에 따라 네일과 올러 사용 방안이 달라질 것 같다"고 했다.

황동하는 어쩌면 마지막일지도 모를 다음 선발 등판을 최선을 다해 준비해야 할 듯하다.

19일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 훈련을 위해 그라운드에 나서는 KIA 황동하, 정해영. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com