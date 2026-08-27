짐머맨, 한화에 또 짐 됐다...1회 4점 지원 얻고도, 2.2이닝 5실점 '충격 강판' [인천 현장]

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 1회초 1사 1,2루 짐머맨이 문보경을 내야땅볼로 처리한 뒤 안도하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

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[인천=스포츠조선 김용 기자] 짐머맨, 또 짐 됐네.

타선이 초반에 점수도 많이 뽑아줬다. 하지만 한화 외국인 투수 짐머맨은 또 지키지 못했다. 그렇게 다시 한 번 실망스러운 투구를 하고 마운드를 내려가야 했다.

짐머맨은 27일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스전에 선발로 등판했다. KBO리그 입성 후 5번째 승판. 그 전까지 4경기 평균자책점 13.50의 실망스러운 성적을 남겼다. 승리 없이 2패 뿐.

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특히 직전 LG 트윈스전은 처참했다. 1회 아웃 카운트 1개만 잡고 7실점하고 마운드를 내려가야 했다. 기적적으로 한화가 15대10 역전승을 거둬 패전을 면한 게 행운일 정도로 부진했다.

야심차게 영입한 짐머맨 부진 속 가을야구 경쟁에서 멀어진 한화. 그래도 포기할 수 없었다. 짐머맨이 3연패 탈출의 선봉에 서야했다.

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타선이 1회 4점을 내줬다. 더 정확히 얘기하면 SSG 선발 김건우의 제구 난조와 3루수 안상현의 실책 덕에 행운의 4점을 얻었다. 허인서의 안타 1개로 4점이 생겼다.

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하지만 짐머맨은 이 리드를 지키지 못했다. 2회 안상현에게 추격의 투런포를 맞은 짐머맨은 3회 전의산에게 역전 스리런 홈런까지 허용했다. 사실 1회에도 안타 2개를 맞았지만 어렵게 무실점 이닝을 만들었었다.

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전의산 홈런 후에도 조형우에게 내야안타, 임근우에게 중전안타를 허용한 짐머맨은 결국 이형범과 교체됐다. 다행히 이형범이 안상현을 막아내며 짐머맨의 추가 실점은 없었다. 2⅔이닝 5실점으로 이날 경기를 끝냈다. 안타를 무려 9개나 허용했다. SSG 타자들이 마치 배팅볼 치듯 짐머맨의 공을 두들겼다.

인천=김용 기자 awesome@sportschosun.com