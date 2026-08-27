두산 왜 이러나? 실책성 안타 → 낫아웃 폭투 → 실책 → 폭투라니, 25세 선발만 불쌍하네…가혹한 현실 [수원리포트]

21일 잠실구장에서 열린 두산과 롯데의 경기. 두산 최승용이 5회 역전을 허용한 뒤 아쉬워하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.21/

21일 잠실구장에서 열린 두산과 롯데의 경기. 1회 마운드에 오른 두산 선발 최승용. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.21/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] "(수비 실책이 2개 나왔다는 말에)일시적인 현상이 아니다. 우리 선수들이 조금 더 집중했으면 한다."

김원형 두산 베어스 감독의 통렬한 반성이다. 하지만 사령탑의 거듭된 다짐에도 또다시 문제가 반복됐다.

27일 수원 KT위즈파크에서 열린 두산과 KT 위즈의 시즌 13차전.

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두산은 좌완 최승용이 선발 등판, KT '고퀄스' 고영표와 맞대결을 펼쳤다.

선발의 무게감에서 차이가 나는 매치업. 두산은 2회초 선취점을 따냈지만, 2회말 곧바로 역전을 허용했다. 4회말 1점, 5회말 1점을 더 내주며 1-4까지 차이가 벌어졌다. 결국 두산 벤치는 최승용을 내릴 수밖에 없었다.

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어쩌면 최승용 입장에선 억울한 부분이 있다. 평균 5이닝에 미치지 못하는 5선발이지만, 이날 투구는 나름 준수했기 때문.

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이날 최승용은 4⅔이닝 동안 4실점(3자책)를 기록했다. 피안타(5개)나 4사구(1개, 김현수 몸에맞는볼) 개수는 나쁘지 않았다. 직구 최고 구속은 146㎞까지 나왔고, 스트라이크(59개) 볼(25개) 비율도 좋았다. 폭풍 난타를 당하지도 않았고, 볼을 연발하면서 제구나 멘털이 흔들리는 모습도 없었다.

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문제는 고비 때마다 실책을 연발한 두산의 허술한 수비진이었다. 폭투 역시 원바운드볼로 들어온 이상 투수의 잘못으로 표기되긴 하지만, 2개 모두 포수 윤준호가 잡아줄만한 볼들이었다.

21일 잠실구장에서 열린 두산과 롯데의 경기. 두산 최승용이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.21/

최승용은 1회를 3자범퇴로 마쳤다. 2회 들어 1사 후 김상수 허경민에게 연속 안타를 맞았지만, 장진혁을 삼진 처리하며 한숨을 돌렸다.

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다음 타자 한승택은 1루쪽 빗맞은 타구를 쳤다. 이때 두산 1루수 세베리노의 무성의한 수비가 문제였다. 그리 빠른 타구도 아니었는데, 스타트도 늦고 따라가는 동작도 둔했다. 한승택의 타구가 어정쩡하게 갖다댄 글러브를 맞고 옆으로 빠지면서 1타점 적시타가 됐다. 기록원은 안타로 판정했지만, 실책이라 해도 할말없는 어이없는 수비였다.

이어진 2사 1,3루 상황에선 낫아웃 폭투가 나왔다. 뚝 떨어지는 128㎞ 슬라이더로 KT 권동진의 헛스윙 삼진을 이끌어냈는데, 이 공을 포수 윤준호가 옆으로 빠뜨린 것. 그 사이 3루주자 허경민이 홈을 밟았다.

최승용은 다음 타자 최원준을 삼진으로 잡아내며 2회를 마쳤다. 3회는 안현민 삼진 포함 또한번 3자 범퇴.

4회말도 선두타자 김상수에게 안타를 맞았고, 다음 타자 허경민의 투수 강습 때 타구에 맞는 일까지 있었지만, 다행히 부상은 당하지 않고 다음 수비가 이뤄졌다. 이어진 장진혁의 땅볼로 2사 3루가 됐다.

이때 KT 한승택의 타구는 3루수와 유격수 앞쪽으로 흐르는 땅볼. 타자 한승택의 발이 느려 여유가 있었다. 하지만 마음이 급했던 두산 3루수 안재석의 송구는 터무니없이 빗나갔고, 그 사이 김상수가 홈을 밟으며 KT가 3점째를 뽑았다.

5회말에도 1사 후 김현수가 몸에맞는볼로 출루했고, 폭투로 2루까지 진출했다. 다음 타자 안현민의 3루 옆쪽을 꿰뚫는 1타점 2루타가 이어지며 1-4가 됐다.

21일 잠실구장에서 열린 두산과 롯데의 경기. 1회 마운드에 오른 두산 선발 최승용. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.21/

김민혁을 2루 땅볼로 잡았지만, 다음 타자 김상수에서 결국 두산 벤치가 교체를 택했다. 최승용의 투구수가 84개에 달한 점을 고려한 선택. 다음 투수 김정우가 추가 실점 없이 5회를 마무리하긴 했지만, 해피엔딩이라기엔 무리가 있다.

경기전 만난 김원형 두산 감독은 최근 들어 실책이 거듭된 경기 양상에 대해 "할말이 없다. 어제 경기만의 일시적인 상황이면 '이런 날도 있네' 하고 넘어갈 텐데, 최근 이런 모습이 계속되고 있다"며 두산 선수들의 집중을 촉구했다. 하지만 결과적으로 두산 선수들은 사령탑의 바람에 부응해주지 못했다.

수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com