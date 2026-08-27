김하성 와락 안아준 와이스 감독, "매일 스윙 연습 수백만 번씩 하더라" 사실 안타까워했다...가능성 없었던 '영웅의 탄생'

애틀랜타 브레이브스 김하성이 27일(한국시각) 트루이스트파크에서 열린 LA 다저스전에서 9회말 끝내기 안타를 치고 들어오자 월트 와이스 감독이 격하게 반기고 있다. AP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스와 애틀랜타 브레이브스가 5-5로 맞선 9회.

애틀랜타는 9회말 2사후 레인 토마스가 우익선상에 떨어지는 2루타를 터뜨리며 끝내기 찬스를 만들었다. 이어 우타 거포 오스틴 라일리 타순에 되자 다저스는 1루를 채우기 위해 고의4구로 걸렀다.

2사 2,3루 찬스. 마크 프라이어 다저스 투수코치가 마운드로 올라가 마무리 태너 스캇에 뭔가 지시를 내렸다.

Advertisement

그리고 타석에는 9번 투수 빅터 멘데로스 차례. 당연히 대타를 넣어야 하는 상황. 그런데 월트 와이스 애틀랜타 감독은 열흘 넘게 그라운드를 밟지 못한 김하성을 올렸다.

마우리시오 두반이 9회말 끝내기 안타를 날린 김하성에 세레머니를 펼치고 있다. AFP연합뉴스

김하성이 타석에 들어서자 현지 중계진은 "브레이브스는 지난 오프시즌 김하성과 2000만달러에 계약했는데 그는 부상자 명단서 시즌을 시작했다. 올시즌 지금까지 76타수 5안타(0.066)를 친 그를 애틀랜타는 요즘 기용하지 않고 있지만, 이 상황에서 대타로 기용했다"면서 "아드레날린이 치솟고 있다. 김하성은 타율 0.066을 치고 있는데 그는 뭔가를 잔뜩 기대하고 있을 것이다. 무조건 배트를 휘두른다고 봐야 한다. 6월 4일 이후 첫 안타를 노리고 있을 것"이라며 흥분했다.

Advertisement

상대 투수 스캇은 기존 마무리 에드윈 디아즈가 부진과 부상으로 빠져 현재 다저스의 뒷문을 맡고 있다. 전날 애틀랜타전서 3-3 동점이던 8회말 등판해 2안타를 맞고 1실점하며 패전투수가 됐던 터. 불안한 기색이 역력했다.

Advertisement

공 3개가 연속 스트라이크존을 크게 벗어났다. 4구째 직구가 겨우 스트라이크가 됐고, 김하성은 지켜봤다.

김하성이 9회말 2사 1,2루에서 끝내기 좌전안타를 터뜨리고 있다. AFP연합뉴스

Advertisement

그러나 이후 김하성은 더 기다리지 않았다. 볼카운트 3B1S에서 5,6,7구 직구가 연속 스트라이크존을 관통하자 파울로 걷어냈다.

그리고 8구째 97.2마일 직구가 낮은 스트라이크존을 날아들자 김하성이 노린 듯이 경쾌하게 배트를 휘둘렀다. 공은 좌익수 앞에 떨어지는 라인드라이브 안타가 됐고, 2루주자 토마스가 여유있게 홈을 밟았다. 타구속도가 103마일로 제대로 배트중심에 맞은 하드히트였다.

Advertisement

트루이스트파크를 가득 메운 3만7227명의 애틀랜타 팬들, 그라운드로 몰려나간 애틀랜타 선수들 모두 김하성을 연호하며 영웅의 귀환을 반겼다.

현지 중계진의 언급대로 김하성이 가장 최근 안타를 친 것은 6월 4일 토론토 블루제이스와의 홈경기에서다. 당시 2회말 1사 1,2루에서 좌전적시타를 터뜨리며 1-1 동점을 만들었다. 이후 84일 만에 끝내기 안타를 날리며 그 동안의 설움을 떨쳐냈다. 이날 김하성의 출전은 지난 16일 애리조나 다이아몬드백스전 이후 11일만에 이뤄진 것이다.

김하성이 9회말 끝내기 안타를 터뜨리자 동료들이 그의 저지를 잡아당기며 기쁨을 만끽하고 있다. AP연합뉴스

9회말 찬스에서 와이스 감독은 왜 김하성을 대타로 냈을까. 타자 중 남아 있는 선수는 좌타자 도미닉 스미스와 우타자 김하성 둘이었다.

이에 대해 와이스 감독은 "도미닉은 대타로 좋은 활약을 해왔다. 그런데 스캇은 좌타자에 정말 강하다. 김하성이 올해 힘든 시즌을 보내고 있지만, 그는 커리어 동안 좌투수를 상대로 좋은 타격을 했다. 그는 이 어려움을 극복하기 위해 매일 수백만 번씩 스윙을 했다"고 밝혔다.

좌투수에 강한 김하성의 경기 준비 및 정신 자세에 감동했다는 얘기다. 김하성은 통쾌한 끝내기 적시타로 와이스 감독에 새로운 인상을 심었다고 볼 수 있다.

LA 다저스 태너 스캇이 이틀 연속 패전투수가 됐다. AP연합뉴스

MLB.com은 '지난 몇 주간 김하성이 출전 기회를 얻지 못하자 많은 사람들은 애틀랜타는 왜 공수주 능력을 가진 벤치 요원 대신 그를 로스터에 그대로 놓아두고 매몰 비용(sunk cost)으로 만드는지 고개를 갸우뚱했다'면서 '그러나 애틀랜타가 오늘 승리로 디비전시리즈 직행을 이룬다면, 김하성 계약에 대한 많은 생각들이 김하성이 잊을 수 없는 순간(이날 끝내기 안타) 속에 묻힐 것'이라고 논평했다.

애틀랜타 구단이 이날 끝내기 안타를 친 김하성의 2000만달러가 아깝지 않다는 생각을 할 수도 있다는 얘기다.

김하성은 "모든 사람들이 기뻐해 줬다. 모두 나와 하이파이브를 하고 포옹을 하기도 했다. 정말 기쁘다"고 소감을 나타냈다.

두 장의 NL 클린치 바이 티켓을 놓고 경쟁 중인 양팀의 게임차는 이제 2게임으로 줄었다. 중부지구 1위 밀워키 브루어스(82승51패), 서부지구 1위 다저스(80승53패), 동부지구 1위 애틀랜타(78승55패)가 각각 2게임, 2게임차로 NL 승률 1,2,3위에 위치해 있다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com