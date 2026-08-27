작년 KS 진출팀이 어쩌다가 이렇게...아마추어급 실책 속출, 대가는 4연패-8위 추락 [인천 현장]

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. KIA가 한화에 승리했다. 경기 종료 후 팬들에게 인사하는 한화 선수들. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

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[인천=스포츠조선 김용 기자] 외야수도 포수도 눈앞에 공을 못 잡으니….

한화 이글스가 또 졌다. 4연패다. 가을야구 진출에 대한 희망이 점점 더 사라지고 있다.

한화는 27일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스전에서 6대13으로 졌다. 3연전을 모두 내줬다. 4연패다.

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패배의 원인이 너무 많았다. 먼저 짐머맨. 1회 4점 득점 지원을 얻고도 2⅔이닝 5실점으로 무너졌다. 안상현에게 투런포, 전의산에게 역전 스리런포를 얻어맞았다. 한국에 와 5경기 3패다. 평균자책점은 14.06으로 올라갔다.

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 1회초 1사 2,3루 짐머맨이 문정빈을 삼진으로 처리해 이닝을 끝낸 뒤 더그아웃으로 향하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

심각한 타격 부진도 문제였다. 6점이나 냈는데, 무슨 부진이냐고 할 수 있다. 하지만 1회 얻은 4점은 SSG 선발 김건우의 제구 난조와 안상현의 실책 덕에 얻었다. 허인서 안타 1개와 4사구 4개, 실책 1개로 만들어진 점수였다. 한화 타선이 터졌다고 결코 볼 수 없었다. 한화는 4회 허인서의 홈런포 이후, 경기 끝날 때까지 무기력했다. SSG가 안타 17개를 치는 동안, 한화는 6개에 그쳤다. SSG 3연전 앞선 두 경기에서도 단 1득점씩에 그쳤다. 그나마 마지막 9회 2사 경기가 다 기울어진 상황서 박정현이 포기하지 않고 홈런을 때려낸 게 위안거리였다.

21일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기.타석에 나선 한화 한지윤. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.21/

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그리고 승부처 기본적인 공을 처리하지 못한 대가도 컸다. 양팀 균형이 깨진 건 5회말. 1사 2, 3루 위기서 임근우에게 안타를 맞은 건 어쩔 수 없었다. 하지만 좌익수 한지윤이 비어있는 3루에 어설프게 공을 던지다 유격수 박준영, 3루수 노시환 아무도 공을 잡지 못했고 결국 3루에 도착한 주자 조형우까지 들어오게 했다. 한지윤과 중견수 문현빈은 그 전 높이 뜬 타구 처리에서도 콜플레이가 되지 않아 서로 충돌하는 모습을 보였다. 포수 출신으로 외야 전향한 지 얼마 되지 않았고, 문현빈도 전문 외야수가 아니기에 실수가 나올 수 있지만 프로 세계에서 기본적인 콜 플레이도 되지 않는 모습이 반복되면 절대 좋은 평가를 들을 수 없다.

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13일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 경기에 나선 한화 포수 허인서. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.13/

한화는 6회 쐐기점 3점을 헌납하며 무너졌다. 그 과정에서도 우익수 이원석이 김재환의 직선 타구를 놓치는 실수를 저질렀다. 타구가 매우 빨랐고, 생각보다 더 뻗어나갔다고는 하지만 야수 정면 타구였다. 1사 2루 상황이니 공을 잡고 3루 진루를 막기 위한 플레이를 생각했는지 너무 급했다. 뭐가 됐든 잡았어야 하는 타구였다.

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이로 인해 만루 위기가 왔는데, 여기서 포수 허인서가 김서현의 한가운데 공을 어이없이 놓치는 포일을 저지르며 추가점을 내줬다. 힘이 빠진 김서현은 임근우에게 2타점 적시타까지 내줬다. 혼자 홈런치고 2타점을 한 공이 이 포일 하나로 날아갔다.

18일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 캐치볼로 몸을 풀고 있는 한화 김서현, 정우주. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

기대 속 콜업됐던 김서현과 정우주도 이날 다시 난타를 당하며 희망을 주지 못했다. 총체적 난국이었다.

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한화는 롯데 자이언츠, NC 다이노스와 승차 없는 7위였다. 이날 롯데는 비로 쉬었다. NC는 LG 트윈스를 대파했다. 한화가 8위로 추락했다. 그리고 9위 SSG의 2.5경기차 추격을 받게 됐다.

인천=김용 기자 awesome@sportschosun.com