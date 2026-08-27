'4연승 질주' 삼성 박진만 감독 "선발·테이블세터·중심타선 모두 완벽했다" [고척 승장]

27일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 삼성이 키움에 승리했다. 경기 종료 후 원태인과 하이파이브를 나누고 있는 박진만 감독. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.27/

27일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 삼성이 키움에 승리했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 삼성 선수들. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.27/

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] 장단 20안타를 몰아치며 4연승을 질주한 삼성 라이온즈 박진만 감독이 공수주에서 흠잡을 데 없는 경기력을 선보인 선수단을 향해 엄지를 치켜세웠다.

삼성은 27일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 시즌 15차전 원정 경기에서 선발 원태인의 호투와 르윈 디아즈의 그랜드슬램 등 타선의 융단폭격을 앞세워 15대2 대승을 거두었다. 파죽의 4연승을 달린 2위 삼성은 기분 좋게 안방 대구로 이동해 0.5경기 차 선두 KT 위즈와의 주말 '1위 쟁탈 3연전'을 맞이하게 됐다.

경기 후 박진만 감독은 승리 소감을 통해 마운드를 든든히 지킨 선발 투수와 타선의 주역들을 하나하나 짚으며 칭찬을 아끼지 않았다.

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박진만 감독은 6이닝 2실점으로 시즌 7승(6패)을 수확한 토종 에이스 원태인의 안정적인 경기 운영을 높이 평가했다.

박 감독은 "선발 원태인이 2경기 연속 QS로 좋은 모습을 보여줬다"라며 "점수차가 있어서 6회에는 맞혀잡는 피칭을 하다가 실점을 했지만 전체적으로 훌륭한 투구였다."라고 치켜세웠다.

27일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 6회 삼성 디아즈가 키움 원종현을 상대로 만루홈런을 날렸다. 동료들의 축하를 받고 있는 디아즈. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.27/

27일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 6회 투구를 마치고 팬들에게 인사를 건네고 있는 원태인. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.27/

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타선에서는 베테랑들의 클러치 능력과 외국인 거포의 한 방이 경기 흐름을 완벽히 지배했다. 박 감독은 "3오늘 경기는 3회에 3번 구자욱, 4번 최형우가 3점을 선취해주면서 좋은 흐름을 잡았다"라고 돌아봤다.

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이어 "추가점이 필요한 시점에선 6회에 디아즈가 2사후에 만루홈런을 치면서 분위기를 완전히 가져올 수 있었다"라고 극찬했다.

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중심 타선의 장타력 뒤에는 밥상을 차리고 기동력으로 상대 내야를 흔든 테이블세터진의 활약이 있었다. 박 감독은 "또한 김지찬과 김성윤이 세밀한 플레이를 하면서 많은 안타와 득점으로 팀승리를 도운 경기였다"라고 덧붙였다.

27일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 3회 구자욱의 안타 때 3루에서 슬라이딩하고 있는 김성윤. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.27/

고재완 기자 star77@sportschosun.com