한화는 졌고, 롯데는 쉬었다! LG 상대 20안타 대폭발→6위 도약…1승 이렇게 값지다 [잠실 리뷰]

27일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. NC가 13대3으로 승리했다. 이호준 감독과 기쁨을 나누는 김주원의 모습 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.27/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이종서 기자] NC 다이노스가 화끈한 타격을 앞세워 6위로 올라섰다.

NC는 27일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와의 경기에서 13대3으로 승리했다. NC는 49승2무58패로 8위에서 6위로 순위를 끌어올렸다. 6위였던 롯데(50승2무60패)는 우천으로 경기가 취소됐고, 한화는 SSG에 패배하면서 시즌 전적 49승3무60패를 기록했다. 한화는 8위로 추락했다.

이날 NC는 김주원(유격수)-최정원(중견수)-박민우(2루수)-블레인 크림(1루수)-박건우(지명타자)-김휘집(3루수)-안중열(포수)-박시원(우익수)-천재환(좌익수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

Advertisement

LG는 신민재(2루수)-박해민(중견수)-오스틴 딘(지명타자)-송찬희(좌익수)-문보경(3루수)-문정빈(1루수)-오지환(유격수)-박동원(포수)-홍창기(우익수)가 선발 출전했다.

1회부터 타격이 활발하게 터졌다. 선두타자 김주원이 안타를 치고 나갔고, 최정원의 땅볼 뒤 박민우의 적시타가 이어졌다. 이후 블레인의 적시타와 박건우 김휘집의 연속 안타로 3-0으로 달아났다.

27일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. 3회초 1사 2,3루 박민우가 2타점 2루타를 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.27/

Advertisement

1회말 LG도 반격에 나섰다. 신민재의 2루타에 이어 박해민과 오스틴의 적시타가 터지면서 한 점 차로 추격했다.

Advertisement

NC는 2회초 1사 후 김주원의 안타가 나왔지만, 최정원의 땅볼로 2사 1루가 됐다. 그러나 박민우의 안타에 이어 블레인의 2타점 적시타, 박건우의 볼넷 뒤 김휘집과 김형준의 적시타로 7-2까지 점수를 벌렸다.

27일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. 2회초 2사 1,2루 NC 블레인이 2타점 적시타를 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.27/

Advertisement

3회초 천재환의 안타와 김주원의 2루타로 만들어진 2,3루 찬스에서 박민우의 2타점 적시타가 터졌다.

LG는 3회말 천성호의 3루타와 손용준의 2루타로 한 점을 만회했다.

Advertisement

4회초 김휘집의 몸에 맞는 공에 이어 김형준의 안타로 1,3루 찬스를 잡은 NC는 박시원의 희생플라이로 10점 째를 완성했다.

6회초 김휘집 천재환 김주원 최정원의 안타로 3점을 추가하면서 이날 경기 쐐기를 박았다.

27일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. NC 선발투수 토다가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.27/

이날 NC는 선발 투수 토다 나츠키가 6이닝 3실점으로 호투를 펼치면서 시즌 7승(8패) 째를 수확했다. 이어 김태훈(1이닝 무실점)-류진욱(1이닝 무실점)-이준혁(1이닝 무실점)이 올라와 승리를 지켰다.

LG는 선발 박시원이 1⅔이닝 6실점으로 부진했던 가운데 이정용(2⅓이닝 4실점)-배재준(1이닝 무실점)-조원태(2이닝 3실점 2자책)-양우진(1이닝 무실점)-이상영(1이닝 무실점)이 차례로 등판했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com