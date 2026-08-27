2G 연속 끝내기 승리라니…이유있는 선두 질주! "타선 집중력 돋보였다" 홈런 꼴찌 KT에 날개 달까 [수원승장]

사진제공=KT 위즈

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] 극적인 마무리였다. 연장 11회말, 외국인 선수의 공백을 메운 타자가 사고를 쳤다. 전날 김현수에 이어 오늘은 장진혁의 끝내기 한방이 두산 베어스를 울렸다.

KT 위즈는 27일 수원 KT위즈파크에서 열린 두산과의 시즌 13차전에서 연장 11회말 터진 장진혁의 굿바이 홈런을 앞세워 5대4로 승리했다.

KT는 6회까지 4-1로 앞섰다. 2회 선취점을 먼저 내줬지만, 2회말 상대 수비의 거듭된 실수를 틈타 2점을 따내며 뒤집었다.

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이어 4~5회 1점씩 추가하며 승기를 굳히는듯 했다. 상대 실책과 간판타자 안현민의 날카로운 적시타가 이어진 덕분이다.

선발 고영표는 7이닝 1실점 6K로 쾌투하며 역시나 '고퀄스'의 존재감을 뽐냈다. 소형준-오원석-박영현이 빠지는 아이치-나고야 아시안게임 공백기에도 KT가 자신감을 가질 수 있는 근거다.

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문제는 불펜이었다. 필승조이자 마무리 후보인 스기모토가 8회초 등판했지만, 볼넷-안타로 만들어진 1사 1,2루에서 두산 양의지에게 동점 3점 홈런을 허용했다. 고영표의 11번째 승리도 허공으로 흩어졌다.

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18일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 4회초 KT 안현민이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.18/

그래도 스기모토가 추가 실점 없이 8회를 마무리했고, 9~10회는 마무리 박영현이 책임졌다. 11회초 이상동이 1사 후 두산 박찬호에게 2루타를 허용하자 곧바로 투입한 손동현이 2타자 연속 삼진으로 틀어막았다.

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그렇게 맞이한 11회말. 두산은 베테랑 이용찬을 투입했지만, KT 첫 타자 장진혁이 오른쪽 담장을 넘기는 끝내기 홈런을 쏘아올렸다. 145~147㎞ 직구가 잇따라 꽂혔다. 1~3구는 모두 볼이었고, 볼카운트 3B1S에서 한가운데 쏠린 직구를 놓치지 않았다.

경기 후 이강철 KT 감독은 "선발 고영표가 정말 좋은 투구를 했는데 승리를 못챙겨서 아쉽다. 이어 나온 투수들도 잘 막아줬다"고 평했다.

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이어 "타선에서 마지막 집중력이 돋보였다. 선취점 허용 후 곧바로 역전하는 모습이 좋았다. 이후 상대 실책과 안현민의 추가 타점으로 경기 분위기를 가져왔다. 경기 후반 동점을 허용했지만, 장진혁이 끝내기 홈런을 치며 승리할 수 있었다"고 돌아봤다.

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소형준과 최민석의 맞대결로 시작된 이번 시리즈. 에이스 격돌 끝에 패한 첫 경기에 흔들릴 법도 하다. 이날은 고영표가 7이닝 1실점 호투했음에도 불펜이 그 승리를 날려먹으며 분위기가 무너지는듯 했다.

하지만 KT의 뚝심은 상상을 초월했다. 전날 김현수의 끝내기 안타에 이어 이날은 장진혁의 끝내기 홈런으로 이틀 연속 두산에 좌절을 안겼다.

이강철 감독은 "연이틀 치열한 경기, 선수들 고생이 많았다. 늦은 시간까지 열성적으로 응원해주신 팬들 덕분에 승리할 수 있었다"고 강조했다.

수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com