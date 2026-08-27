아찔한 끝내기포! "나도 할 수 있다" 보상선수 이적 → 11년차 만년 백업의 설움 녹인 한방…"올해 첫 5타석, 내겐 큰 의미" [인터뷰]

인터뷰에 임한 KT 장진혁. 김영록 기자

사진제공=KT 위즈

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] "얼떨떨하네요. 팀 승리에 기여해서 좋습니다."

생애 2번째 끝내기, 데뷔 첫 '굿바이 홈런'을 쏘아올린 뒤에도 KT 위즈 장진혁은 진중했다.

동료들과 어울려 물세례를 받을 때는 유쾌하게 웃었지만, 경기를 돌아보는 모습에는 웃음기보단 회한이 느껴졌다.

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장진혁은 27일 수원 두산 베어스전에서 4-4로 맞선 연장 11회말, 두산 이용찬을 상대로 끝내기 홈런을 쏘아올렸다. 볼카운트 3B1S에서 146㎞ 한복판 직구를 마음껏 당겨쳤고, 그대로 오른쪽 담장 너머로 까마득히 날아갔다. 비거리 123m. 맞는 순간 두산 우익수 김대한이 두어걸음 따라걷다 포기할 만큼 압도적인 한방이었다.

한화 시절인 2019년 7월 첫번째 끝내기 안타 이후 생애 2번째 끝내기, 공교롭게도 당시 상대팀이 현 소속팀 KT였다.

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그리고 KT 이적 후 첫 끝내기다. 지난해 9월 수원 롯데 자이언츠전에서 끝내기 물세례의 주인공이 된 적은 있다. 하지만 당시엔 내야 땅볼 후 상대팀 3루수의 홈송구 실책이었다.

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이날은 기분이 남다를 수밖에 없다. 장진혁은 "얼떨떨하다"며 미소지었다.

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"작년 롯데전 때는 솔직히 찝찝했는데, 오늘은 정말 시원하고 개운하게 느껴졌다. 처음은 출루 생각을 했는데, 배팅 카운트가 되니까, 조금 더 확실히 기다렸다. 다음 공을 확실하게 칠 수 있게 준비한게 좋은 결과로 이어졌다."

사진제공=KT 위즈

KT는 외국인 거포 샘 힐리어드가 출산 휴가로 빠진 상황. 힐리어드의 아내 카탈린은 무사히 4.1㎏ 짜리 아들을 낳았지만, 일단 주말까진 힐리어드가 쉰다.

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그런데 그 주말 3연전이 다름아닌 2위 삼성 라이온즈와 '정상결전'이다. 힐리어드의 빈 자리를 메울 장진혁, 유준규, 김민혁 등 토종 외야수들의 어깨가 무겁다.

일단 시작은 좋았다. 장진혁은 마지막 타석 전까지 4타수 무안타였지만, 이강철 KT 감독은 그에게 한번 더 기회를 줬다. 그 신뢰가 끝내기 홈런으로 이어졌다.

장진혁은 "출전은 자주 하지 못했지만, 타격감은 꾸준히 좋았다. 확신을 갖고 돌린게 좋았다. 맞자마자 넘어갔다 생각했다. 나한테도 이런 능력은 있다. 꼭 홈런은 아니더라도 2루타 같은 장타를 치는 방향성으로 코치님들과 열심히 연습했다"며 웃었다.

2025년 엄상백의 보상선수로 KT 유니폼을 입었지만, 많은 기회를 얻진 못했다. KT의 외야가 워낙 막강한 탓이다. 올해는 외국인 선수 힐리어드도 외야수, FA 최원준도 외야수라 더 출전할 틈이 마땅찮았다.

인터뷰에 임한 KT 장진혁. 김영록 기자

장진혁은 "워낙 외야진이 좋다. 좋은 선수들이 너무 많다. 그 사이에서 내가 할 일을 해야한다"면서 "진짜 매일매일 노력하면서 준비해왔다. 이렇게 팀에 기여했다는 사실이 너무 기분좋다"고 거듭 강조했다. 이어 "올시즌 처음으로 5타석에 들어갔다는 자체로도 의미있는 하루다. 마지막 타석에 잘해서 다행"이라고 덧붙였다.

"유한준 코치님이 '홈런 쳐'라고 하셨는데, 그 말씀대로 홈런을 쳤다. 작년에 잠실 두산전에서 역전 3점포 쳤을 때도 똑같은 일이 있었다. 코치님 덕분이다."

삼성과의 1위 다툼은 선수들이 더 예민하다. 그는 "다들 의식하고 있다. 그래도 (장)성우 형, (김)현수 형, (김)상수 형, (허)경민 형 같은 형들이 분위기를 잘 잡아주셨다. 특히 시합 못나간 선수들까지 끈끈하게 잘 챙겨주신다. 많이 배우고 있다"고 강조했다. 이어 "솔직히 선수들도 경기 중에 타구장 스코어 챙겨본다"며 멋쩍게 웃었다.

"오늘의 이 기분을 나 자신에게 축하하고 싶다. 앞으로도 해야할 일이 많지만, '놓지 않고 노력하다보니 이렇게 할 수 있잖아' 이런 말을 해주고 싶다."

수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com