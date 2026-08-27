'뜻밖의 논란' 역대 최연소 타이틀, 정작 김도영은 "이승엽 선배님 더 대단한 기록" 욕심냈다

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 3회말 1사 1루 KIA 김도영이 적시타를 날리고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

Advertisement

Advertisement

[광주=스포츠조선 김민경 기자] "정말 욕심이 하나도 없습니다."

KIA 타이거즈 김도영 지난 26일 광주 롯데 자이언츠전에서 시즌 39호 홈런을 쳤다. 개인 한 시즌 최다 신기록. 2024년 MVP 시즌에는 아쉽게 달성하지 못했던 40홈런 고지가 눈앞이다.

생애 첫 40홈런과 함께 홈런왕에 도전하던 김도영은 뜻하지 않게 논란의 중심에 섰다. 역대 최연소 타이틀 탓이다.

Advertisement

2003년 10월 2일생인 김도영은 오는 9월 6일까지 홈런을 하나 더 추가하면 1999년 삼성 라이온즈 이승엽의 KBO 역대 최연소 40홈런 타이틀을 뺏는다. 이승엽의 달성 당시 나이는 22세 11개월 5일이었다.

그런데 일각에서 이승엽의 나이 계산이 잘못됐다는 지적이 나왔다. 이승엽은 입단 당시 KBO에 양력 생일인 1976년 10월 11일이 아닌 음력 1976년 8월 18일로 등록한 것으로 알려졌다. 음력과 양력 생일을 똑같이 기준으로 삼는 것은 문제가 있다는 논리였다. 김도영과 똑같이 이승엽의 생일을 양력으로 적용하면 이미 최연소 타이틀 도전은 무산됐다는 것.

Advertisement

김도영의 역대 최연소 40홈런 관련 자료와 이벤트를 준비하던 KIA 구단도 당황할 수밖에 없었다. KBO리그 출범 이래 모든 최고령·최연소 기록은 KBO 등록 생년월일 기준으로 산정했기 때문. KBO는 문제 제기 직후 명확한 기준을 제시하지 못했고, KIA 구단은 어느 기준에 맞춰 움직여야 할지 혼란스러울 수밖에 없었다.

Advertisement

KBO는 결국 올해까지는 더는 혼선이 생기지 않도록 기존의 방식대로 KBO 등록 생일을 기준으로 삼기로 했다. 김도영은 9월 6일까지만 홈런을 치면 역대 최연소 40홈런 타이틀을 챙긴다.

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 1회말 무사 1,2루 KIA 김도영이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 1회말 무사 1,2루 KIA 김도영이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

Advertisement

KBO는 올 시즌을 마친 뒤에 최고령·최연소 기록의 가치를 훼손하지 않도록 명확한 기준을 다시 잡겠다고 밝혔다. 기존 방식과 다른 기준을 적용하게 된다면, KBO 각종 최고령·최연소 기록 보유자가 달라질 수 있는 여지도 생겼다.

정작 논란 당사자인 김도영은 역대 최연소 타이틀에 관심도 없었다. 오히려 이승엽의 역대 한 시즌 최다 기록인 2003년 56홈런에 도전하고 싶은 의지를 보였다.

Advertisement

김도영은 "정말 욕심이 하나도 없다. 이승엽 선배님의 기록인데, 이승엽 선배님께서 더 대단한 기록(56홈런)을 갖고 계시기 때문에 나는 오히려 그 홈런 수에 더 욕심이 생긴다. 지금 최연소 기록을 달성하지 못하더라도 나는 별로 생각이 없을 것 같다"고 덤덤하게 말했다.

김도영은 이어 "내 목표는 이미 다 이뤘다. 매년 성장하는 게 내 목표고, 38홈런 이상을 또 올해 쳤다. 이제는 정말 하루하루, 한 경기 한 경기 중요한 경기만 이어지니까. 그 경기에 이길 생각만 할 것 같다"고 덧붙였다.

올해는 50홈런 도전이 쉽지 않을 전망이다. 다음 달에 아시안게임 대표팀에도 다녀와야 하기 때문에 최소 7경기는 손해를 본다. 홈런왕 타이틀을 지키는 게 우선이다.

올해는 햄스트링 부상 복귀 시즌이라 도루를 자제했지만, 내년부터는 다시 뛰기 시작하면 자연히 홈런이 줄어들 수도 있다. 이범호 KIA 감독은 김도영이 이제는 50홈런과 30홈런-30도루 중에 한 방향을 선택해야 한다고 조언했다.

김도영은 "아직은 모르겠다. 40홈런을 치면서 3할이면, 20홈런-20도루나 30홈런-30도루는 크게 욕심이 없을 것 같다. 도루가 아니더라도 나는 충분히 내가 할 수 있는 주루 플레이가 많이 있다"고 했다.

KBO 역사상 50홈런을 넘긴 타자는 이승엽(2003년 56홈런, 1999년 54홈런) 심정수(2003년 53홈런) 박병호(2015년 53홈런, 2014년 52홈런)까지 단 3명뿐이다.

김도영은 대선배 3명의 이름을 들은 뒤 "최근에는 없구나"라며 눈을 반짝였다. 김도영의 도전 의식을 자극하는 대기록은 따로 있었다.

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 3회말 1사 1루 KIA 김도영이 적시타를 날리고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com