'왜 욕 먹었나' KIA 158㎞ 역대급 마무리 탄생시켰는데…"네가 날 잡아놨다고"

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 9회 마운드에 오른 KIA 곽도규. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "네가 날 잡아놨다고 뭐라 하더라고요."

KIA 타이거즈 좌완 곽도규는 지난달 25일 내전근 부상으로 이탈할 때 여러모로 마음이 무거웠다. 곽도규는 지난해 팔꿈치 수술을 받고 1년 만에 마운드에 다시 서면서 오버하지 않고 부상 없이 시즌을 마무리하리라 다짐했는데, 그 목표가 무너졌다.

또 하나는 이의리를 향한 미안한 마음이었다. 이범호 KIA 감독은 일본 단기 유학을 마치고 돌아와 불펜에서 큰 보탬이 되던 이의리를 다시 선발로 보내려 했다. 5선발 황동하가 계속 불안한 상황이라 선발을 보강할 필요도 있었다.

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그런데 곽도규가 부상으로 갑자기 이탈하면서 좌완 필승조가 이의리밖에 남지 않았다. 결국 이 감독은 이의리에게 다시 불펜에 남으라고 이야기했다.

곽도규는 이의리에게 욕을 먹었다고.

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곽도규는 "(이)의리 형이 선발 간다고 이야기했다가 불펜으로 변경됐다는 이야기를 듣고는 '네가 날 잡아놨다'고 뭐라 했다"며 웃었다.

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불펜 투수들은 오히려 이의리의 잔류를 반겼다.

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곽도규는 "(한)재승이 형이랑 (최)지민이 형이 '의리 형이랑 친했는데, 네가 지켰다'고 했다. 떠나보내려니까 아쉬웠는데 네가 지켜냈다고"라고 밝혔다.

결과적으로 KIA는 이의리를 불펜에 남기지 않았더라면 역대급 마무리를 보지 못할 뻔했다. 이의리는 시속 158㎞ 강속구를 뿌리며 1차지명 좌완 파이어볼러의 위엄을 보여줬다. 이 감독은 혹여나 이의리가 부담을 느낄까 '마무리'라고 확실히 못을 박진 않았는데, 벌써 4세이브를 챙겼다.

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곽도규는 "의리 형도 마무리에 애정이 생기고 더는 뭐라 하지는 않는 것 같다. (복귀하니까) 불펜 선수들도 전부 환영해줬다. (조)상우 형도 안 던진 만큼 많이 던지라고 이야기해 주셨다. 다들 반겨 주셔서 좋았다"고 했다.

곽도규는 지난 26일 광주 롯데 자이언츠전에 16-11로 앞선 9회 등판해 1이닝 1볼넷 1삼진 무실점 호투를 펼쳤다. 최지민, 한재승 등 필승조가 무너진 탓에 8회 롯데에 6점을 내줘 위기에 놓였지만, 정해영과 곽도규가 차례로 흐름을 잘 끊었다.

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 9회말 2사 만루 KIA 이호연 끝내기 만루포가 터지자 이의리가 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.25/

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. KIA 곽도규가 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

김태형 롯데 감독은 "KIA 추격조가 올라오니까 우리 어린 선수들이 안타를 때린 거지. 정해영이 올라오니까 딱 간단하게 끝내버리지 않았나. 정해영이랑 (곽)도규랑 둘이 나와서 간단하게 끝내버렸다"고 했다.

곽도규는 복귀전을 되돌아보며 "아직 밸런스나 메커니즘적으로는 좋은 경기라는 생각은 안 들었다"고 냉정히 자평했다.

포수 주효상과 호흡을 맞추는 게 낯설었지만, 곽도규는 직접 주효상에게 가운데로 앉아 달라고 사인을 보내며 차근차근 경기를 풀어 갔다.

곽도규는 "항상 투심 패스트볼의 피치 터널을 그릴 때 높은 존으로 투구하려고 한다. (김)태군 선배님이나 (한)준수 형은 그런 호흡을 여러 차례 맞췄는데, (주)효상이 형은 굉장히 오랜만이기도 하고 효상이 형이 나에 대해서 아직 잘 모르기도 하니까 낮게 요구하는 경향이 많았다. 그 부분을 확실히 정하고 가려고 그렇게 사인을 줬다. 경기 도중이라 동작으로 표현했던 것"이라고 설명했다.

부상은 선수의 잘못이 아니지만, 후회는 남는다.

곽도규는 "시즌 중에 오는 부상은 방지할 수 있지 않았을까. 아쉬워서 후회가 컸다. 다시는 그런 실수를 반복하지 않으려 한다. 보강 운동의 방향을 바꿨으면 어땠을까 하는 후회는 남는다. 내전근 부상을 겪으면서 한번도 아픈 느낌을 받진 않았다. 근육이 조금 올라온 느낌이었다. 촬영해 보니까 미세 손상이었던 것이다. 근육이 피로하다 이 정도 생각이었다"고 했다.

곽도규는 이의리가 1년 먼저 팔꿈치 수술을 받고 이탈했을 때 한국시리즈 무대에서 이의리의 이름이 새겨진 티셔츠를 유니폼 안에 입고 등판해 눈길을 끌었다. 재활을 비롯해 각자의 사정으로 이제야 두 선수가 같이 1군에서 마운드를 지키게 됐다.

곽도규는 "처음으로 둘의 타이밍이 맞는 것 같다. 둘이 다시 잘했으면 좋겠다. 같은 불펜으로 만날 줄은 몰랐다. 각자 맡은 바를 잘하고 있어서 의리 형이 마무리로 나오기 전에 내가 좋은 흐름을 만들겠다"고 각오를 다졌다.

28일 광주 기아 챔피언스필드에서 열린 삼성과 KIA의 한국시리즈 5차전. 5회말 2사 만루 김도영 타석. KIA 곽도규가 6회초를 무실점으로 막은 후 유니폼 상의 속 이의리 유니폼을 드러내 보이고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2024.10.28/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com