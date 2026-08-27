아, 이 질문은 피하고 싶은데… 3무로 현실화 된 '타이브레이크' 뱍진만 감독의 우문현답

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 박진만 감독이 경기를 준비하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

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[스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈가 지난 25일 고척에서 열린 키움 히어로즈와의 경기에서 3대3 무승부를 기록하며 시즌 3번째 무승부(3무)를 기록했다. '

숫자 '3' 하나가 추가된 한 경기일 뿐이었지만, 이 결과는 KBO 리그 정규시즌 선두 싸움의 지형을 한층 더 묘하게 흔들어 놓았다.

선두 경쟁 상대인 KT 위즈 역시 시즌 3무를 기록 중인 상황에서, 양 팀의 무승부 수마저 완전히 균형을 맞췄기 때문이다.

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2021년 10월 대구에서 열렸던 KBO 역사상 두 번째 '1위 결정전(타이브레이크)'의 재현 가능성이 스멀스멀 피어오르는 이유다.

25일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 4회초 솔로홈런을 날린 삼성 디아즈. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.25/

KBO 승률 계산법이 만든 '타이브레이크' 방정식

KBO 리그 순위는 '승률 = 승리 ÷ (승리 + 패배)' 공식을 따른다. 무승부는 승률 산정의 분모와 분자 어디에도 포함되지 않고 제외된다.

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무승부 수가 같을 때는 최종 승패 수가 동률이 될 경우, 승률까지 소수점 끝자리까지 정확히 같아진다.

2021년 당시 삼성과 KT는 최종전까지 76승 9무 59패(승률 0.563)로 무승부 수까지 완벽히 같아 KBO 타이브레이크 단판 승부를 치렀고, KT가 1대0으로 승리해 정규시즌 우승을 확정 지었다.

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이번 25일 삼성의 3무째 성립으로 KT와의 승패 및 무승부 수 평행이론이 완성되면서, 정규시즌 최종전 이후 단판 1위 결정전이 성사될 수 있는 산술적 환경이 마련된 것이다.

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31일 대구 삼성라이온즈파크, KBO리그 KT와 삼성의 1위 결정전. 7회말 2사 2, 3루 이원석을 삼진으로 잡은 쿠에바스가 환호하고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2021.10.31/

박진만 감독의 우문현답 "앞서면 피하고, 뒤지면 환영"

26일 고척 키움전을 앞두고 삼성 박진만 감독은 취재진으로부터 타이브레이크 가능성에 대한 질문을 받았다.

주말 KT와의 운명의 3연전을 앞두고 던져진 곤란할 수 있는 질문이었지만, 박 감독은 재치 있는 '우문현답'으로 인터뷰장을 웃음바다로 만들었다.

'타이브레이크를 할 수 있는 상황이 좋은 건가요? 아니면 타이브레이크 없이 깔끔하게 순위가 나눠지는 게 좋나요?'라는 질문에 박진만 감독은 "그 마지막 게임이 중요할 것 같은데, 우리가 이기고 KT가 졌을 때 브레이크를 하냐 안 하냐 그게 중요할 것"이라며 "만약 우리가 한 게임이나 반 게임 정도로 이기고 있다면, 솔직히 타이브레이크를 안 하고 그냥 끝내는 게 제일 좋긴 하다. 앞서고 있으면 안 하는 게 좋고, 뒤지고 있으면 타이브레이크라도 해서 기회를 얻는 게 좋을 것 같다"고 말했다.

31일 대구 삼성라이온즈파크, KBO리그 KT와 삼성의 1위 결정전. 입장 허용된 관중이 꽉 찬 가운데 원태인이 투구하고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2021.10.31/

"타이브레이크는 먼 이야기, 당장 급한 건 주말 KT 3연전"

그러면서 박진만 감독은 "아직 먼 얘기이긴 하지만, 주말에 KT와 직접 맞붙는 3연전 일정이 있다. 많은 경기가 남아있는 만큼 상대하는 팀마다 상황에 맞게 준비를 잘해줘야 한다"며 당장 눈앞에 놓인 맞대결에 집중하겠다는 뜻을 내비쳤다.

정규시즌 막바지로 치달을수록 '무승부 하나'가 가져오는 승률 계산의 파장은 커질 수밖에 없다.

3무로 다시 균형을 맞춘 삼성과 KT.삼성이 이기면 KT도 이기는 반게임 차 평행선을 달리고 있는 1,2위팀. 28일 부터 대구에서 열리는 주말 3연전 맞대결을 거친 이후에는 과연 어떤 그림이 펼쳐지게 될까.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com