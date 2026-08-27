"이전 타석 파울·직선타에 화났다"…'쐐기 만루포' 디아즈 "올해 개인적으로 쉽지 않은 시즌, 팬들에게 감사"

27일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 6회 삼성 디아즈가 키움 원종현을 상대로 만루홈런을 날렸다. 동료들의 축하를 받고 있는 디아즈. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.27/

27일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 6회 삼성 디아즈가 키움 원종현을 상대로 만루홈런을 날렸다. 동료들과 함께 득점한 디아즈. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.27/

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] 고척을 뒤흔든 벼락같은 그랜드슬램 한 방으로 팀의 4연승을 견인한 삼성 라이온즈의 외국인 거포 르윈 디아즈(30)가 호쾌한 스윙 뒤에 숨겨진 차분한 마인드컨트롤과 선두 KT 위즈와의 주말 3연전을 앞둔 성숙한 각오를 전했다.

디아즈는 27일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 원정 경기에서 4대0으로 앞선 6회초 2사 만루 찬스에서 상대 투수 원종현의 슬라이더를 걷어 올려 우측 담장을 넘기는 비거리 125m짜리 대형 만루홈런을 쏘아 올렸다. 8회에도 큼지막한 적시 2루타를 추가하는 등 맹타를 휘두르며 삼성의 15대2 대승과 4연승 질주를 최선두에서 이끌었다.

디아즈는 승부에 쐐기를 박은 6회 만루포 당시의 타석 심리전을 담담하게 털어놓았다. 디아즈는 "정말 기쁘다. 한 경기 한 경기가 중요한 시기인데 선수들이 매번 잘해주고 있고 승리까지 하게 되어 기쁘다"라고 입을 열었다.

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이어 홈런 상황에 대해 "타석에 서서 개인적으로 생각을 많이 하지 않으려 했다. 이전 타석에서 파울 타구, 라인드라이브 타구가 나와 화도 났지만 생각이 많아지면 안 되기 때문에 좋은 공에 집중하는 것에만 신경썼다"라고 설명했다.

27일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 6회 삼성 디아즈가 키움 원종현을 상대로 만루홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 디아즈. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.27/

27일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 6회 삼성 디아즈가 키움 원종현을 상대로 만루홈런을 날렸다. 힘차게 타격하는 디아즈. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.27/

4연승을 달린 2위 삼성은 이제 28일부터 안방 대구에서 0.5경기 차 1위 KT 위즈와 한국시리즈 직행 티켓이 걸린 운명의 주말 3연전을 치른다. 자칫 과도한 부담감에 짓눌릴 수 있는 승부처이지만, 디아즈의 시선은 침착했다.

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디아즈는 "중요한 시리즈를 앞두고 있다. 이기려고 생각을 많이 할수록 결과는 반대로 나온다. 매 경기 집중하고 한 경기 한 경기, 득점 하나하나에 집중해야 한다. 무조건 이겨야 한다고 생각하면 부담이 될 것이다. 지금처럼 하면 된다"이라고 짚었다.

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올 시즌 잦은 견제와 체력적 부담 속에서도 팀의 중심 타선을 든든히 지키고 있는 디아즈는 팬들을 향한 진심 어린 감사 인사도 잊지 않았다.

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디아즈는 "팬들에게 정말 감사하다. 올해 개인적으로 쉽지 않은 시즌인데 매번 응원해주셔서 감사하다. 나뿐만 아니라 팀도 같이 응원해주셔서 감사하다"라고 고개를 숙였다.

27일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 6회 삼성 디아즈가 키움 원종현을 상대로 만루홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 디아즈. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.27/

고재완 기자 star77@sportschosun.com