"또 구자욱 당신입니까?" 이번엔 투수까지 살렸다… 마법의 120km '태인지업' 이끈 '황금 조언'

27일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 6회 투구를 마치고 팬들에게 인사를 건네고 있는 원태인. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.27/

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[스포츠조선 정현석 기자]마운드 위에서 액운을 쫓기 위해 소금까지 뿌렸던 삼성 라이온즈 에이스 원태인이 마침내 완벽한 반등의 날개를 펼쳤다.

그 반등의 뒤에는 팀의 간판 타자이자 캡틴 구자욱의 '원포인트 조언'이 있었다.

원태인은 27일 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 원정 경기에 선발 등판해 6이닝 동안 6안타 1볼넷 7탈삼진 2실점으로 호투하며 팀의 15대2 대승과 4연승을 이끌었다.

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지난 NC전(7이닝 3실점)에 이어 2경기 연속 퀄리티스타트를 달성하며 시즌 7승(6패)째를 수확했다.

27일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 원태인. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.27/

포심 살린 강민호, 체인지업 살린 구자욱, '태인지업'의 완벽한 진화

올 시즌 원태인은 구속을 높인 신형 체인지업을 시도했으나, 오히려 타자들의 직구 타이밍에 걸리며 장타나 커트 비율이 높아지는 부작용을 겪었다.

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세부 지표상 FIP(수비 무관 방어율)나 9이닝당 삼진율, 장타 억제율 등 중요한 투수 지표에서 커리어 하이를 달리고 있었음에도, 실점 방어에 어려움을 겪으며 깊은 고민에 빠졌다.

타자와의 타이밍 싸움에서의 어려움을 극복하도록 해준 조언자는 베테랑 포수 강민호와 캡틴 구자욱이었다.

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이날 원태인 등판일에 맞춰 전날 하루 휴식까지 취한 강민호는 경기 전 "포심 패스트볼 구위가 많이 살아났다. 느린 체인지업으로 타이밍을 빼앗고 강한 직구를 많이 활용해 보자"고 조언했다.

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원태인의 피칭을 지켜보던 '캡틴'구자욱도 '조언'에 나섰다. 구자욱은 "타자 입장에서 직구를 노리고 나가다가 빠른 체인지업이 오면 오히려 맞힐 수 있다. 더 느리게 체인지업을 던지면 타자 입장에서 훨씬 대처하기 까다롭다"고 조언했다. 타자 시선에서 나온 구자욱의 조언을 적극 수용한 원태인은 체인지업의 구속을 120km대로 떨어뜨리며 타이밍 싸움을 완벽히 지배했다.

원태인은 경기 후 중계인터뷰에서 "자욱이 형의 한마디가 너무 큰 도움이 됐다"며 고마움을 전했다.

25일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 8회초 2타점 2루타를 날린 삼성 구자욱. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.25/

구자욱은 퓨처스리그에서 재조정 후 돌아온 김영웅에게도 "눈치보지 말고 네 스윙을 해라"고 조언했고, 이를 받아들인 김영웅은 멀티히트에 이어 만루포까지 쏘아올리며 멋지게 부활했다.

"오늘도 몰래 소금 뿌렸다. '들개'처럼 즐기겠다"

중계 인터뷰에서 밝힌 비하인드 스토리도 화제를 모았다.

NC전 당시 마운드에 소금을 뿌리며 액운을 털어냈던 원태인은 "안 풀리다 보니 준비한 것 외에 이런 것에라도 의존하게 되더라"며 웃어 보였다. 그러면서 "오늘도 (김)지찬이에게 라커룸에서 몸에 소금을 뿌려달라고 부탁했다. 음료수를 만들어 먹을 때 쓰는 소금이 가방에 늘 준비되어 있다"고 말했다.

원태인은 "지난 경기부터 '그라운드에 풀어놓은 들개마냥 야구하겠다'고 마음먹었다"다며 달라진 마인드를 이야기 했다. 그는 "2021년 10승, 3점대 방어율을 처음 했을 때는 야구가 정말 재밌었다. 하지만 지금은 당연히 해야 한다는 부담감과 책임감이 너무 커졌다. 지금부터라도 밝고 재밌게 즐기려 하니 좋은 결과로 이어지는 것 같다"며 즐기는 야구를 강조했다.

27일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 6회 투구를 마치고 팬들에게 인사를 건네고 있는 원태인. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.27/

"저만 잘하면 우승… 약속 꼭 지키겠다"

경기 후 인터뷰를 마무리하며 원태인은 우승을 향한 강한 승부욕과 다짐을 내비쳤다.

원태인은 "사실 '저만 잘하면 팀이 우승한다'는 말을 많이 했는데, 지금까지 그 약속을 제대로 지키지 못했다. 이제부터 진짜 중요한 승부처다. 그동안의 부진은 잊을 수 있도록 가장 '원태인다운' 피칭으로 돌아와, 삼성 라이온즈가 최종 1위로 시즌을 마무리할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 약속했다.

든든한 조력자 속에 되찾은 에이스의 미소. 선두 KT 위즈와 치열한 선두 싸움을 펼치고 있는 삼성 라이온즈의 상승세에 더 큰 힘이 실리게 됐다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com