"구속은 150㎞인데 제구가"…영원히 풀리지 않는 숙제 '제구력' 성장통인가, 자신감 결여인가 [고척 포커스]

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 선발 투구하고 있는 키움 박준현. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

21일 고척돔에서 열린 KIA와 키움의 경기. 7회 경기 지켜보는 키움 설종진 감독. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.21/

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] "제구는 '영원히 풀리지 않는 숙제'죠."

마운드 위에서 150㎞를 넘나드는 불같은 강속구를 뿌리는 특급 유망주. 하지만 그 위력적인 공이 스트라이크존을 벗어나 볼넷을 남발하기 시작하면 팀도, 투수도, 벤치도 걷잡을 수 없는 수렁에 빠진다.

키움 히어로즈 설종진 감독이 1순위 신예 투수들의 제구 난조와 기복에 대해 고민을 털어놨다.

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2026년 신인드래프트 전체 1순위 박준현과 2025년 전체 1순위 정현우, 키움이 3년 연속 10위를 하며 얻은 선수들이다. 하지만 이들은 지난 26일 고척 삼성 라이온즈전에서 나란히 2이닝 5실점, 2이닝 4실점(3자책)을 기록해 시작부터 힘든 경기를 했다.

설 감독은 "어제 박준현은 직구 제구가 거의 되지 않았다"라며 "이전 등판에서는 직구 비중을 80% 가까이 가져가도 스트라이크 비율이 50% 이상 유지되면서 타자와 공격적인 승부가 가능했다. 하지만 어제는 초반부터 직구가 흔들리다 보니 투구 수가 급증했고, 볼넷으로 주자가 쌓이면서 투수 스스로 심리적으로 크게 쫓겼다"라고 짚었다.

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이어 "투구 밸런스가 완전히 무너진 상태에서 박준현이 3회 볼넷을 내줬을 때는 더 이상 정상적인 경기 운영이 불가능하다고 판단해 조기 강판할 수밖에 없었다"라고 설명했다.

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프로 1년 차 신예 투수가 겪는 제구 기복. 근본 원인에 대해 설 감독은 '미완성의 커맨드'와 '투구 밸런스의 불안정성'을 꼽았다. 경험이 부족한 어린 투수일수록 좋은 날과 나쁜 날의 편차가 극심할 수밖에 없다는 분석이다.

13일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 키움 설종진 감독이 생각에 잠겨 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.13/

13일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 키움 정현우가 역투하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.13/

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설 감독은 "빠른 공을 가졌음에도 제구가 잡히지 않는 문제는 저와 우리 코칭스태프뿐만 아니라 10개 구단 모든 감독과 투수 코치들이 똑같이 마주하고 있는 숙제"라며 "타 팀을 봐도 시속 150㎞가 넘는 빠른 공을 던지면서도 제구가 흔들려 고생하는 유망주들이 몇 명씩은 다 있지 않나. 야구계의 '영원히 풀리지 않는 난제'에 가깝다"라고 토로했다.

설 감독은 경기 후 흔들렸던 유망주 투수들을 불러 "안타나 볼넷을 맞기 싫어하는 마음은 알겠지만, 그렇다고 스트라이크존에서 도망가는 피칭을 해서는 절대 살아남을 수 없다"라고 공격적인 마인드셋을 강하게 주문했다.

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가장 좋았을 때의 투구 폼 영상과 밸런스가 깨졌을 때의 릴리스 포인트 영상을 나란히 대조 분석해 투수 스스로 미세한 차이를 눈으로 확인하고 교정할 수 있도록 돕고 있다.

심리적 압박감에 쫓기는 어린 투수들이 마운드에서 평정심을 유지할 수 있도록 코칭스태프와의 지속적인 상담을 병행하고 있다.

설 감독은 "어린 선수들이 컨디션 조절에 실패하거나 기복을 겪는 것은 누구나 거쳐 가는 '성장통'"이라며 "우리가 할 수 있는 일은 포기하지 않고 영상을 통해 폼을 잡아주고, 상담을 통해 자신감을 불어넣어 주는 것이다. 코칭스태프가 더 많은 관심과 인내심을 갖고 지켜봐야 한다"라고 강조했다.

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 7회말 키움 박정훈이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.30/

고재완 기자 star77@sportschosun.com