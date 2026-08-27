"삼진만 먹지 마라 했는데"… 중계화면에 딱 잡힌 박진만 감독 물개박수 비하인드

사진캡처=TVING

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 5회초 무사 만루. 삼성 김영웅이 만루홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 김영웅. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] "볼카운트가 몰려서 내심 '삼진만 먹지 마라' 했는데, 순간 방망이에 제대로 얹히며 담장을 넘어가더라. 나도 모르게 더그아웃에서 박수를 쳤다."

26일 고척 키움 히어로즈전 5회초, 스코어를 9대2로 벌리는 김영웅의 호쾌한 만루홈런이 터진 순간 중계 카메라에 잡힌 삼성 라이온즈 박진만 감독의 얼굴에는 숨길 수 없는 '찐 미소'가 번졌다.

박 감독은 쐐기 그랜드슬램을 작렬한 김영웅의 타격 페이스 회복에 대해 흐뭇해했다.

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삼성은 26일 키움전에서 5대2로 앞선 5회초 1사 만루 기회를 잡았다. 타석에 선 김영웅은 키움 구원투수 정현우를 상대로 2B2S 불리한 볼카운트에 몰렸다. 하지만 5구째 실투를 놓치지 않고 배트를 돌려 우측 담장을 넘기는 만루홈런을 쏘아 올렸다.

당시 더그아웃에서 박수를 치는 모습이 중계 화면에 고스란히 포착됐던 박 감독은 당시 상황을 돌아보며 미소를 감추지 못했다.

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박 감독은 "카운트가 불리해진 상황이라 내심 '삼진만 당하지 마라'라고 생각했었다"며 "그런데 배트 중심에 맞으면서 순간 '빡' 소리와 함께 넘어가더라. 나도 모르게 너무 기쁘고 통쾌해서 그런 큰 리액션이 튀어나왔다"라고 털어놨다.

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26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 5회초 무사 만루. 삼성 김영웅이 만루홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 김영웅. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 5회초 무사 만루. 삼성 김영웅이 만루홈런을 날렸다. 동료들의 축하를 받고 있는 김영웅. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

올 시즌 햄스트링 등 잦은 부상으로 부상자명단과 2군을 오가며 등록일수 89일, 말소일수 64일을 기록하는 등 부침을 겪었던 김영웅은 지난 13일 2군으로 내려가 굵은 땀방울을 쏟아냈다.

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퓨처스리그에서 의도적으로 타격 훈련량을 대폭 늘리며 타격 메커니즘을 가다듬었고, 1경기 2홈런을 몰아치는 등 페이스를 끌어올렸다. 그리고 23일 콜업된 후 25일 키움전 2안타로 타격감을 조율한 뒤, 26일 경기에서 결정적인 만루포를 터뜨리며 완벽한 반등을 알렸다.

박 감독은 "2군에서 준비를 정말 철저하게 잘했다. 훈련량도 많이 늘렸고 퓨처스 경기에서 한 경기 2홈런을 때려내며 자기 페이스가 올라왔다는 보고를 받고 23일 콜업했다"라고 설명했다.

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이어 "1군 복귀 후 비록 빗맞은 안타라도 꾸준히 나오면서 타석에서의 타격 밸런스가 점차 안정적으로 잡혀가고 있다"라며 기대감을 드러냈다.

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 5회초 무사 만루. 삼성 김영웅이 만루홈런을 날렸다. 동료들의 축하를 받고 있는 김영웅. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

고재완 기자 star77@sportschosun.com