프로 맞나요? 10G 연속 실책 → 실책 전체 1위 '굴욕', 상승세 가로막은 주범…사령탑도 "할말없다" 한숨 [수원포커스]

12일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 7회말 2사 2루 박찬호가 1타점 적시타를 치고 2루까지 달리다 태그아웃된 후 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.12/

12일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 6회초 1사 만루 박찬호가 심우준의 강습타구를 한번에 막지 못하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.12/

21일 잠실구장에서 열린 두산과 롯데의 경기. 두산 3루수 안재석이 수비를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.21/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] "할말이 없다. 최근 계속 그런 모습이 나오고 있어서…그런 날이 있구나 넘어갈 상황이 아니다."

1점차 끝내기 패배. 결과론이지만 앞선 상황에서 실책으로 헌납한 점수가 아니었다면 연장 전에 승리할 수 있는 경기였다.

단체 야구공 공포증이라도 걸린 걸까. 두산 베어스가 심각한 수비 난조에 시달리고 있다.

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두산은 27일 수원 KT 위즈전에서 연장 11회말 베테랑 이용찬이 KT 장진혁에게 끝내기 홈런을 맞고 4대5로 패했다.

앞서 2연투의 피로를 고려해 필승조 김택연, 동점 상황이다보니 마무리 이영하는 등판하지 않았다. 그래도 선발 최승용에 이어 김정우 윤태호 박치국 타카다까지 중간급 불펜부터 필승조 중 한명까지 투입한 준총력전이었다.

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특히 타카다는 KT전 3연투, 경기 수로 따지면 4경기 연속 등판이었다. 김원형 두산 감독이 이날 승패에 적지않은 무게감을 뒀음을 보여준다.

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강팀의 핵심은 쉽게 무너지지 않는 것, 힘든 상황에도 소위 '꾸역승'을 쌓아나가는 것이다. 이를 위해 가장 중요한 건 탄탄한 수비진이다. 호수비 하나는 경기 흐름을 바꾸고, 투수의 어깨를 가볍게 한다. 반면 잦은 실수는 이길 수 있는 경기도 놓치고, 따라갈 수 있는 경기도 추격을 멈추게 한다.

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두산은 원래 내외곽의 빈틈없는 수비로 이름난 팀이었다. 하지만 올해는 다르다.

올시즌 실책 91개로 10개 구단 중 전체 1위다. 한화 이글스(87개)와 키움 히어로즈(85개)가 그 뒤를 따른다.

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21일 잠실구장에서 열린 두산과 롯데의 경기. 두산 김원형 감독이 인터뷰를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.21/

아무래도 수비 특성상 실책 상위권은 유격수들일 수밖에 없다. '80억 FA' 박찬호는 16개의 실책으로 LG 오지환(17개)에 이어 전체 2위. 그 뒤를 NC 김주원(15개) SSG 박성한(14개) 한화 심우준(13개) 삼성 이재현(12개) 롯데 전민재(11개) 등이 따르는 모양새다.

그런데 그 사이에 3루수인 두산 안재석(13개), 2루수 두산 박준순(8개)이 끼어있다.

더욱 심각한 건 두산이 최근 10경기 연속 실책을 범하고 있다는 점. 지난 8월 15일 광복절 광주 KIA 타이거즈전에서 박신지-이유찬의 실책이 나온 이래 박찬호-곽빈, 박준순-박찬호, 김대한, 양의지, 박지훈-박찬호, 강승호, 안재석-최민석, 안재석-박찬호, 그리고 이날 안재석까지. 박찬호와 안재석의 남다른 비중이 드러난다.

이 기간 동안 4승6패를 기록한 것이 용할 지경. 한때 빅3를 넘보던 상승세가 한풀 꺾인 이유를 알 수 있다.

이날 경기에서도 초반 분위기를 넘겨준 건 수비 때문이었다. 2회말 1-0으로 두산이 앞서던 상황, KT의 첫 만회점은 2사1,2루에서 나온 한승택의 1루쪽 적시타였다. 기록원은 안타로 기록했지만, 사실상 세베리노의 실책에 가깝다. 코스가 다소 까다롭긴 했지만, 빗맞아 또르르 라인 쪽으로 흐르는 타구에 안이하게 대처하다 글러브 맞고 빠지는 안타가 됐다.

21일 잠실구장에서 열린 두산과 롯데의 경기. 6회초 2사 1,2루 롯데 황성빈 내야 뜬공을 두산 포수 윤준호가 처리하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.21/

두산이 1-2로 뒤진 4회말, 2사 3루 상황에서 또한번 한승택의 땅볼이 두산의 진짜 실책으로 이어졌다. 타자가 발이 느린 한승택임을 감안하면 여유있게 처리했어도 됐는데, 두산 3루수 안재석이 너무 서두르다 1루에 악송구를 범하면서 볼이 빠진 것.

실책으로 기록되진 않았지만, 실점 과정에서 최승용이 기록한 2번의 폭투도 포수 윤준호의 블로킹이 아쉬웠다. 그렇게 1-4로 뒤지던 경기를 양의지의 기적 같은 동점 스리런 한방으로 연장까지 끌고 갔지만, 결국 장진혁에게 시즌 2호 홈런, KT 이적 후 첫 끝내기를 허용하며 패했다.

경기전 만난 김원형 두산 감독은 '어제도 실책이 나왔다'는 말에 "할말이 없다. 어제 경기에서만 일시적으로 나온 상황이면, 10개 구단 중 최강이라고 믿는 우리 필승조가 어제 무너졌던 것처럼, 그런 날이 있구나 하고 넘길 수 있다. 그런데 최근 계속 그런 모습이 나오고 있다"면서 한숨을 쉰 뒤 "우리 선수들이 좀더 집중할 필요가 있다"고 강조했다.

사령탑의 바람과 달리 두산은 또 실책에 무너지고 말았다. 6위권과의 차이가 큰 만큼 현재로선 가을야구 전선에 큰 문제는 없어보이지만, 이런 빈틈은 강팀과의 경기일수록, 큰 경기일수록 더 크게 느껴지는 법이다.

12일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 5회말 세베리노가 화이트에 삼진으로 물러나고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.12/

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com